Chieti, Dissesto del Comune di Chieti. Continua il lavoro dei commissari dell’Organismo straordinario di liquidazione

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 14 settembre – Continua l’accurato lavoro dei commissari dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, nominati dal presidente Mattarella a fronte della dichiarazione del dissesto del Comune di Chieti – precisa il comunicato. In questi giorni l’intensa e delicata ricostruzione della massa passiva sta andando avanti – precisa il comunicato. Primo atto, lo scorso 29 agosto 2023, l’avviso ai creditori dell’Ente, affinché presentino entro 60 giorni la domanda per ottenere il riconoscimento dei crediti non riscossi – aggiunge la nota pubblicata. Allo scopo è indispensabile avere la documentazione relativa a cifre e oggetto del proprio credito e trasmettere la domanda attraverso la modulistica e le modalità previste dalla procedura pubblicata in evidenza sul sito istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rammentiamo che le istanze dovranno giungere con estrema urgenza nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere in decadenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiunque ritenga di avere diritto all’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del proprio credito nei confronti del Comune di Chieti, può e deve presentare domanda in carta libera, redigendola sulla base del fac-simile contenuto in calce all’avviso e scaricabile dal seguente link: https://tinyurl.com/354dnpz9e corredandola da un’idonea documentazione contenente: le proprie generalità o ragione sociale, il codice fiscale e partita IVA ed indirizzo; l’oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2022 nei confronti del comune di Chieti, nonché l’importo del credito; la data in cui è sorto; un’idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente, nonché eventuali cause legittime di prelazione e atti interruttivi della prescrizione – si apprende dalla nota stampa. Le istanze dovranno essere indirizzate all’OSL del Comune di Chieti e consegnate, in plico, direttamente al protocollo del comune, in orario di ufficio, oppure spedite via PEC alla mail oslchieti@legalmail.it o tramite raccomandata postale all’indirizzo: OSL Comune di Chieti – Ufficio Protocollo, Corso Marrucino n. 81 66100 Chieti – L’Amministrazione comunale

