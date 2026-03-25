Chieti, Dissesto del Comune di Chieti, il Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo: “La sentenza chiarisce le responsabilità e riconosce il lavoro fatto da esecutivo e Consiglio. È una vittoria collettiva”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 25 marzo 2026 – “Accogliamo con soddisfazione la sentenza della Corte dei Conti che assolve il sindaco Diego Ferrara e l’assessora Tiziana Della Penna da ogni responsabilità sul dissesto economico-finanziario del Comune di Chieti – precisa il comunicato. Si tratta di un pronunciamento che finalmente fa piena chiarezza e restituisce verità all’operato dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio comunale”, così il Presidente del Consiglio comunale, Luigi Febo, commenta la decisione della magistratura contabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “È una sentenza che ripaga i tanti momenti difficili vissuti dal nostro Consiglio comunale, chiamato, come riportato negli atti, a dichiarare un dissesto imputato alla precedente Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo assunto decisioni complesse, spesso dolorose, ma necessarie per il risanamento dei conti – aggiunge la nota pubblicata. Oggi viene certificato che quelle scelte hanno avuto effetti concreti e immediati, contribuendo a ridurre il disavanzo ereditato – recita il testo pubblicato online. È, senza dubbio, una vittoria collettiva – prosegue Febo – che appartiene a tutta la maggioranza che ha sostenuto il sindaco Ferrara in uno dei periodi amministrativi e politici più difficili degli ultimi quindici anni – precisa il comunicato. Una stagione segnata da responsabilità, impegno e senso delle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Rivendico con forza il ruolo dei consiglieri comunali che hanno votato, con responsabilità, tutti i passaggi legati al risanamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Non erano scelte facili, ma erano le scelte giuste, fatte nell’interesse esclusivo della città. Colgo questa occasione anche per ringraziare tutti i dipendenti dell’Ente, perché, anche se pochi di numero, sono riusciti a portare avanti le nuove progettualità e la gestione in parallelo degli adempimenti previsti dalla procedura – si apprende dal portale web ufficiale. Dalla sentenza emerge con chiarezza anche un altro elemento: il dissesto è attribuito alla precedente amministrazione guidata dall’ex sindaco Umberto Di Primio e al suo assessore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi possiamo dire, con serenità, di aver fatto il nostro dovere – conclude Febo –. Lo abbiamo fatto con dedizione, affrontando una situazione difficile con gli strumenti disponibili e con il massimo senso di responsabilità. Il lavoro svolto ci consente di guardare avanti e di presentarci ai cittadini con credibilità. Chieti è oggi, e sarà domani, in mani capaci e autorevoli”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it