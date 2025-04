Chieti, Dissesto idrogeologico a Chieti: incontro al Ministero della Protezione Civile.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Si è tenuta questa mattina a Roma, al ministero della Protezione Civile, la riunione convocata dal ministro Nello Musumeci per affrontare il grave dissesto idrogeologico che interessa il quartiere Santa Maria a Chieti e via Piane a Bucchianico – Un incontro proficuo che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tutti concordi nell’esprimere soddisfazione per l’approccio costruttivo, la determinazione del Ministero ad intervenire con tempestività e il clima di collaborazione emerso – riporta testualmente l’articolo online. Alla riunione erano presenti il senatore Etelwardo Sigismondi, l’onorevole Guerino Testa, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il Sindaco di Bucchianico Renzo Di Lizio, e il presidente del Consiglio comunale di Chieti Luigi Febo, insieme al Capo di Gabinetto del Ministro, Riccardo Rigillo, al responsabile del dipartimento Casa Italia, Luigi Ferrara, e a funzionari del dipartimento della Protezione Civile nazionale e regionale – si apprende dalla nota stampa. Durante l’incontro, il Ministro Musumeci ha ascoltato con attenzione le relazioni dei sindaci e dei rappresentanti del dipartimento regionale di Protezione Civile in merito alla situazione di criticità, agli interventi realizzati negli ultimi due anni e alle risorse già impiegate nella fase emergenziale – si apprende dalla nota stampa. È stata sottolineata l’urgenza di supportare i Comuni con assistenza tecnica da parte del Dipartimento nazionale, per accelerare la realizzazione degli interventi programmati, e con l’assegnazione di personale tecnico aggiuntivo per gestire l’emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Al centro della discussione sono state le opere per contrastare il dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio, la gestione dell’emergenza abitativa che coinvolge circa 80 famiglie a Chieti e altre 10 a Bucchianico, e i danni subiti dalle strutture pubbliche, per i quali interverrà direttamente Casa Italia – “Torniamo con un doppio impegno, da una parte governativa: quello di un potenziamento del personale di protezione civile che collaborerà con gli uffici e che è per noi fondamentale sia per il lavoro burocratico, sia per quello sul campo da noi attivato in questi quattro anni e mezzo, nonché per dare assistenza alla cittadinanza con i Contributi di Autonoma Sistemazione e le altre pratiche che sarà importante avviare – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente del condivido comunale Luigi Febo – . L’altra ragione di soddisfazione sta nel fatto che lo strumento per dare seguito alle iniziative già avviate sui fronti più sensibili del dissesto idrogeologico teatino sarà quello di un atto di delocalizzazione, una proposta corredata anche dell’aspetto economico a cui lavoreremo subito con gli uffici, a tutela del territorio fragile e della popolazione interessata”. “Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro – dichiara il sindaco Di Lizio – questo incontro apre prospettive concrete: sta per concludersi la fase di emergenza e ci apprestiamo ad offrire la migliore collocazione per le persone che hanno subito sgomberi – aggiunge la nota pubblicata. Evidenzio la disponibilità e la prontezza dimostrate dal Ministro e dal senatore Sigismondi, che si traducono in concretezza, diversamente da chi tende a fare fughe in avanti, dichiarando di essere a disposizione delle Comunità senza di fatto compiere azioni tangibili.” Il Ministro ha richiesto ai Comuni di presentare entro un mese proposte concrete di delocalizzazione degli immobili, corredate da una stima dei costi necessari – Una nuova riunione è già stata fissata tra 30 giorni, durante la quale verranno valutate le proposte dei Comuni e sarà discusso il passaggio alla seconda fase successiva all’emergenza, con l’applicazione della Legge Quadro sulla ricostruzione post calamità, recentemente approvata dal Parlamento – riporta testualmente l’articolo online. Roma, 1 aprile 2025

