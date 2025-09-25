Chieti, Dissesto idrogeologico: approvato il DL 116/2025, un passo decisivo verso la ricostruzione.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 25 settembre 2025 – “Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione definitiva del DL 116/2025, che segna l’avvio della fase di ricostruzione pubblica e privata nei territori di Chieti e Bucchianico, duramente colpiti dal dissesto idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. È un traguardo atteso da mesi dalle famiglie e dalle imprese coinvolte, che oggi possono finalmente guardare con maggiore fiducia a un futuro di ritorno alla normalità. Questo risultato è il frutto dell’impegno costante dell’Amministrazione comunale, che fin dai primi giorni dell’emergenza ha sollecitato l’attenzione del Governo e del Parlamento attraverso un Consiglio comunale straordinario, incontri istituzionali e un confronto continuo con le istituzioni nazionali per costruire un percorso capace di arrivare a questo traguardo”, così il sindaco Diego Ferrara con il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – “Un ringraziamento sentito va al ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate e ai parlamentari abruzzesi tutti che hanno seguito con determinazione l’iter del provvedimento, contribuendo in modo decisivo a raggiungere questo importante risultato – rimarcano – . Con l’approvazione del decreto e lo stanziamento iniziale di 25 milioni di euro, accompagnato dalla nomina di un commissario straordinario, si apre ora una nuova fase: quella di ricostruzione che dovrà restituire alle comunità sicurezza, case e servizi, ristori – Il Comune continuerà a fare la propria parte con lo stesso spirito di collaborazione istituzionale, per garantire che ogni intervento sia rapido, efficace e risponda alle reali esigenze dei cittadini – precisa il comunicato. Ma questo provvedimento è un passo avanti fondamentale verso il superamento dell’emergenza e la rinascita dei nostri territori colpiti da questa vulnerabilità”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it