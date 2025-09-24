- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 25, 2025
Attualità

Chieti, Dissesto idrogeologico. Avviso ai cittadini e alle attività economiche interessati dagli eventi 2022/2023

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Chieti informa la cittadinanza che con Decreto sindacale n. 138 del 24 settembre 2025, si è preso atto dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1158 del 29 agosto 2025 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2025) che definisce le modalità operative per la concessione dei contributi destinati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023 e sono stati pubblicati tutti gli allegati necessari alla presentazione delle domande – si apprende dalla nota stampa. Per avviare l’iter previsto, le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 7 novembre 2025 all’indirizzo certificato protocollo@pec.comune – chieti.it con la dicitura: “ODCP 1158 del 29 agosto 2025”.Responsabile del Procedimento è l’ing. Tommaso Colella –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

