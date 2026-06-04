Chieti, Dissesto idrogeologico e risanamento finanziario, Ferrara: “Servono verità, responsabilità e risposte ai cittadini”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 4 giugno 2026 – “Su due questioni che hanno segnato profondamente la vita della nostra città, il dissesto idrogeologico e quello economico-finanziario, è necessario riportare il dibattito sul terreno dei fatti e della responsabilità istituzionale, evitando strumentalizzazioni che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini”, dichiara il sindaco di Chieti Diego Ferrara, intervenendo per fare il punto sulle due emergenze cittadine Sul dissesto idrogeologico, il sindaco ricorda che il Comune continuerà a fare completamente la sua parte, com’è accaduto finora: “Non avrei mai immaginato di dover difendere in modo così duro il ruolo e il lavoro svolto dal Comune in questi anni – dice Ferrara – . Appena ci siamo insediati abbiamo attivato tutto il necessario per avere contezza di un fenomeno esistente, ma non affrontato, sebbene fosse capace di mettere a rischio una porzione grande di città. Abbiamo catalizzato noi l’attenzione di tutte le forze istituzionali, a partire dalla Protezione civile, l’Università, fino ad arrivare ai parlamentari del territorio, a prescindere dalle appartenenze e al Governo, perché su un problema così grande non esistono consorterie – E nei mesi di lavoro, difficili per le condizioni di organico note dell’Ente, siamo andati avanti e abbiamo erogato le misure dettate dalla condizione di emergenza per i cittadini e le cittadine che hanno dovuto lasciare le proprie case – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi finire all’indice del Presidente di Regione per l’attesa di pochi giorni necessari a formalizzare il placet a una risposta amministrativa attesa invece da tanto tempo, significa perdere di vista il vero tema: le famiglie colpite dal dissesto aspettano da oltre nove mesi di ottenere i contributi per il disagio abitativo e non siamo noi a dover dare risposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Finita in agosto l’emergenza, il contributo di autonoma sistemazione avrebbe dovuto trasformarsi in una nuova misura, contributo per il disagio abitativo, la cui erogazione compete alla struttura commissariale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È su questo che bisogna concentrare l’attenzione, la cabina di regia si è attivata solo ad aprile, da agosto a oggi la popolazione aspetta – si apprende dal portale web ufficiale. Il nostro obiettivo era ed è uno solo: fare in modo che le risorse arrivino il prima possibile perché c’è chi deve pagare affitti, mutui e da mesi vive una situazione di difficoltà. Su questo serve la massima collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, a partire dalla struttura commissariale guidata dal presidente Marsilio”. Sul dissesto finanziario: “Non posso più tollerare né lasciar correre le falsità, le ricostruzioni fantasiose di fatti che hanno segnato profondamente la vita della nostra comunità e anche il mio percorso amministrativo – recita il testo pubblicato online. Le carte, però, esistono già e sono pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono le due sentenze della Corte dei Conti e parlano da sole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel primo provvedimento della magistratura contabile ha ritenuto non condivisibili le deduzioni difensive volte a escludere la condotta omissiva contestata all’allora sindaco Di Primio e all’allora assessore al Bilancio Luise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nello stesso provvedimento, invece, viene esclusa la colpa a carico mio e dell’assessora Tiziana Della Penna, evidenziando come avessimo operato in una tempistica estremamente ridotta dopo l’insediamento e in un contesto finanziario di eccezionale complessità, caratterizzato da criticità radicate e stratificate nel tempo – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo del 23 marzo 2026 ha ulteriormente chiarito il quadro, affermando che durante l’amministrazione Di Primio-Luise il Comune di Chieti si è trovato in una persistente crisi di cassa, in un progressivo deterioramento finanziario, con squilibri di bilancio non risolti, residui attivi non riscossi, debiti fuori bilancio e continui richiami degli organi di controllo – riporta testualmente l’articolo online. La stessa sentenza evidenzia come ignorare o trascurare le osservazioni della magistratura contabile costituisse una violazione dei più elementari canoni di diligenza richiesti a un amministratore pubblico – Per questo respingo con forza ogni tentativo di riscrivere la storia – viene evidenziato sul sito web. È già scritta e non da me, ma da istituzioni che meritano rispetto – recita il testo pubblicato online. Non lo faccio per una questione personale o politica, ma per rispetto della verità e dei cittadini che meritano chiarezza, non più bugie – Meritano di conoscere i fatti per quello che sono e non per come qualcuno vorrebbe raccontarli oggi, per di più a ridosso di una scadenza elettorale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it