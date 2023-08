Chieti, Dissesto idrogeologico, il Comune contatterà la Regione per conoscere tempi e modalità di erogazione delle risorse per le scuole.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 9 agosto 2023 – Dopo il via libera del Consiglio regionale alla concessione di fondi finalizzati all’adeguamento della sede alternativa alle classi delle scuole Vicentini-Modesto Della Porta e Corradi del Comprensivo 2, gli uffici comunali scriveranno alla Regione per avere contezza dei tempi e dei modi di erogazione delle risorse previste nel bilancio regionale – si apprende dalla nota stampa. “Gli uffici del settore Lavori pubblici sono pronti a far partire l’iter procedurale per la sistemazione della ex sede delle Orsoline dove le 11 classi sgomberate dalle scuole Vicentini- Della Porta andranno, aspettiamo solo di conoscere tempi e modi di erogazione delle risorse regionali che ci consentiranno di operare e lo faremo formalmente dialogando con gli uffici regionali di competenza – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Istruzione Teresa Giammarino – Aspettiamo di avere il provvedimento che contiene le risorse, per poter impegnare gli importi negli interventi necessari ad adeguare la sede principale prescelta quale alternativa per ospitare tutte le classi e quelle temporanee dove i ragazzi andranno da settembre e finché questa non sarà pronta – Nel frattempo, facendo seguito alle riunioni tecniche effettuate con le dirigenti scolastiche e l’Ufficio scolastico provinciale, abbiamo predisposto un’ordinanza che stabilisce dove i ragazzi rientreranno alla riapertura della scuola – si apprende dal portale web ufficiale. La ripartizione prevede l’accoglienza nella scuola dell’infanzia di via Masci di 25 alunni della Scuola dell’Infanzia di via Arenazze suddivisi in due sezioni; nella scuola primaria di via per Francavilla di circa 70 alunni della Corradi suddivisi in 6 classi; nei plessi Sant’Andrea, Chiarini e Cesari di circa 240 alunni della scuola di primo grado, Vicentini-Della Porta, suddivisi in 11 classi, come detto in attesa del trasferimento nei locali dell’Istituto beata Vergine del Carmine di via Ravizza, non appena saranno pronti allo scopo”. Nel link l’ordinanza pubblicata sul sito del Comune: https://ww2.gazzettaamministrativa – it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/ordinanze/2023/Pratica_1691504898980/ordinanza_n._133.pdf

