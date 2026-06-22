Chieti, Dissesto idrogeologico, incontrati i residenti di via Modesto della Porta, Madonna della Vittoria e Santa Maria.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 22 giugno 2026 – Nel pomeriggio di oggi si sono svolti due incontri dedicati al tema del dissesto idrogeologico e alle conseguenze degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della città. Il primo confronto ha riguardato i residenti di via Modesto della Porta e via Madonna della Vittoria, strade da anni interessate da criticità e in attesa di interventi di ripristino e messa in sicurezza – Alla presenza dei tecnici comunali, il sindaco Giovanni Legnini e l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Febo hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto – riporta testualmente l’articolo online. Sono state esaminate le prime ipotesi progettuali con professionisti incaricati e i residenti, avviando di fatto il percorso che porterà all’effettiva realizzazione delle opere – si apprende dalla nota stampa. Nel secondo incontro, dedicato al quartiere Santa Maria, il sindaco, l’assessore ai Lavori pubblici e il funzionario comunale della Protezione civile Tommaso Colella hanno approfondito i contenuti dell’Ordinanza commissariale n. 2 del 17 giugno 2026, che disciplina la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione a favore dei nuclei familiari interessati dai provvedimenti di interdizione della zona rossa – si legge sul sito web ufficiale. Il Comune ha ribadito la volontà di recepire integralmente l’ordinanza e di darne piena attuazione, inclusa l’erogazione delle risorse necessarie al pagamento degli arretrati maturati a partire da settembre 2025. Per favorire la massima partecipazione dei cittadini, la modulistica per la presentazione delle domande è già disponibile da alcuni giorni sul sito istituzionale dell’Ente – si apprende dalla nota stampa. “L’Amministrazione continuerà a garantire il massimo supporto alle famiglie coinvolte, accompagnando con continuità il percorso di ricostruzione e il ritorno alla normalità abitativa – così il sindaco Legnini sull’incontro con i residenti di Santa Maria – . Abbiamo affrontato i temi relativi alla messa in sicurezza delle aree più a rischio e, insieme ai comitati dei cittadini e agli amministratori dei condomini, abbiamo svolto una ricognizione puntuale delle criticità attuative delle ordinanze n. 1 e n. 2 del Commissario straordinario – riporta testualmente l’articolo online. Ci siamo confrontati in modo approfondito sulle principali problematiche emerse, che porteremo all’attenzione del Commissario e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, confidando nella disponibilità già manifestata ad accogliere alcune istanze ragionevoli”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it