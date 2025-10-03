- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 3, 2025
Attualità

Chieti, Dissesto idrogeologico, nuovo incontro in Comune fra Amministrazione e Comitati. Nasce un tavolo istituzionale di confronto e informazione permanente

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 3 ottobre 2025 –  Nel pomeriggio di oggi si è tenuto il primo incontro tecnico con i comitati dell’area di Santa Maria interessati dal dissesto idrogeologico, convocato per fare il punto sulle azioni conseguenti ai provvedimenti emanati dal Governo e dalla Protezione civile nazionale – Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, il funzionario di Protezione civile Tommaso Colella e il professor Nicola Sciarra e Massimo Mangifesta dell’Università “G. d’Annunzio” i rappresentanti dei due comitati operativi sulla zona, Ettore D’Orazio e Giuseppina Pellicciotta per il comitato Santa Maria e Monica D’Amico e Vittoria Zuccarini per Casa Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’appuntamento è stato l’occasione ufficiale per esaminare l’ordinanza di Protezione civile 1158 e la legge di conversione del D.L. 116, con riferimento all’emendamento sullo stato di ricostruzione nei comuni di Chieti e Bucchianico e sullo stanziamento dei 25 milioni di euro –   Durante il confronto sono stati approfonditi i principali nodi operativi, tra cui i tempi previsti per la presentazione delle perizie di parte e le procedure di accesso ai contributi, temi che interessano in particolare le persone residenti nella zona rossa alla luce del fatto che il termine per la presentazione delle domande resta quello del 7 novembre come prevede l’Ordinanza – si legge sul sito web ufficiale.   L’Amministrazione comunale intende istituzionalizzare questo tavolo di confronto e continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del quadro normativo, collaborando con le autorità competenti e con i Comitati in modo efficace e tempestivo, garantendo supporto concreto e risposte adeguate alle esigenze delle comunità coinvolte con le quali terrà costantemente aperti il confronto e il dialogo –   Lo staff tecnico dell’Università e della Protezione civile comunale si sono resi disponibili a incontrare i tecnici incaricati dai condomini per eventuali delucidazioni sugli adempimenti richiesti – precisa la nota online.       L’Amministrazione comunale di Chieti I rappresentanti dei Comitati Santa Maria e Casa Comune  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it

 

