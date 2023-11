Chieti, Dissesto idrogeologico, Online l’avviso per chiedere i ristori dai danni subiti ad abitazioni e attività

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti 8 novembre 2023 – A fronte del riconoscimento dello stato di emergenza attraverso la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 Agosto 2023 e all’OCDPC 1021 del 12/09/2023 richiesto a causa del progredire del fenomeno di dissesto idrogeologico nella zona di via Arenazze, via Gran Sasso e vicine, i cittadini interessati dai danni e dai provvedimenti emessi dall’Amministrazione comunale potranno richiedere un eventuale risarcimento – recita il testo pubblicato online. Al fine di poter ottenere un eventuale risarcimento dei danni subiti, risulta necessario compilare le schede denominate “Modulo B1” per danni subiti dalla popolazione e “Modulo C1” per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, allegati all’avviso pubblicato sul sito del Comune, sezione “Avvisi e bandi”. È possibile avanzare istanza entro e non oltre il 20 novembre 2023 alle ore 14:00 al fine di poter beneficiare dei contributi, trasmettendola all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it o consegnandola direttamente al Protocollo del Comune in Corso Marrucino n. 81. In allegato l’avviso completo e la documentazione relativa – si apprende dal portale web ufficiale. https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-su-prime-misure-economiche-e-ricognizione-dei-fabbisogni-ulteriori-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-metereologici-di-maggio-e-giugno-2023.html “Si tratta di un’ulteriore manifestazione di interesse da parte dell’Amministrazione comunale circa la situazione complessa e psicologicamente dolorosa di quanti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni – così il sindaco Diego Ferrara – . Grazie alla sinergia da noi attivata con la Protezione civile nazionale e regionale, i ristori sono diventati realtà, continua in maniera costante il monitoraggio multi-strumentale della zona maggiormente interessata dal fenomeno e delle altre vulnerabilità cittadine”.

