Chieti, Dissesto idrogeologico, online l’avviso per la richiesta del Contributo per il disagio abitativo

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In allegato l’avviso e i moduli per fare richiesta delle Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulterioriDelibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023, in particolare del Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In allegato sia il testo dell’avviso con tutte le informazioni e sia il modulo di domanda da inviare debitamente compilata e firmata, in una delle seguenti modalità: Invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it, consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti, sito in Corso Marrucino n. 81, Chieti – All’istanza deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e l’eventuale certificazione medica attestante la disabilità/handicap utile per la maggiorazione economica – si legge sul sito web ufficiale. L’amministrazione si riserva di effettuare tutti i necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, disponendo l’immediata decadenza dai benefici in caso di false attestazioni, fermo restando le sanzioni penali di legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Tommaso Colella (e-mail tommaso – recita il testo pubblicato online. colella@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it