Chieti, Dissesto idrogeologico, rapporti con l’Università, incontri con il settore lavori pubblici e i dipendenti comunali: i primi impegni del sindaco Giovanni Legnini.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 11 giugno 2026 – Intensa giornata di lavoro per il sindaco Giovanni Legnini dopo la proclamazione, subito operativo sulle principali priorità di mandato – riporta testualmente l’articolo online. La mattinata si è aperta con l’incontro con una delegazione dei residenti del quartiere Santa Maria, alle prese con difficoltà quotidiane legate ai ritardi nei contributi, alla complessità delle procedure di ricostruzione e alle condizioni di sicurezza e vivibilità del quartiere – “Le istanze sono tutte legittime e meritano risposte rapide – così il sindaco Giovanni Legnini – . Sono consapevole della complessità del quadro e della necessità di accelerare i tempi – precisa la nota online. Avvierò subito interlocuzioni con la struttura commissariale per verificare possibili soluzioni e aggiornare il Comitato non appena possibile”. A fine mattinata il sindaco ha poi incontrato il Magnifico rettore dell’Università d’Annunzio, Liborio Stuppia, per un primo confronto istituzionale che ha rappresentato anche l’occasione per confermare e rafforzare la sinergia già in essere tra Comune e Ateneo, in vista della necessità di condividere gli obiettivi prioritarie di interesse delle due istituzioni, a partire dalla realizzazione degli studenti e la riallocazione di funzioni universitarie nel centro storico, in linea con l’accordo di collaborazione tra Enti – precisa la nota online. Nel pomeriggio si è svolto un focus operativo con il settore Lavori Pubblici per una prima ricognizione dello stato dei cantieri, quelli da avviare e la necessità di scongiurare la perdita di risorse legate al Pnrr. La giornata si è conclusa nella Sala consiliare della Provincia con un incontro con i dipendenti e le dipendenti comunali: “Ho voluto incontrare il personale del Comune perché la riforma della macchina amministrativa è una delle nostre priorità più impellenti – ha concluso il sindaco – . Per attuarla servono idee, progetti e la piena collaborazione di ognuno e ognuna di essi, che in questi anni hanno svolto un lavoro grande e complesso a causa della carenza dell’organico e delle emergenze che la città ha dovuto affrontare – si apprende dalla nota stampa. Subito dopo la composizione della Giunta avvieremo un percorso finalizzato a definire i passi necessari per il rafforzamento dell’organico, la possibilità di ulteriori forme di lavoro e di esternalizzazione e di un nuovo modello organizzativo che contempli anche la progressiva introduzione dell’intelligenza artificiale”. La giornata si è conclusa con l’incontro di una delegazione della tifoseria del Chieti Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it