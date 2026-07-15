Chieti, Dissesto, incontro a Roma con il capo dipartimento del Ministero dell’Interno: avviato il confronto proficuo sul superamento progressivo delle criticità.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 15 luglio 2026 – Si è svolto oggi, al Ministero dell’Interno, un incontro operativo dedicato al percorso di risanamento finanziario del Comune di Chieti e alla definizione delle azioni necessarie per programmare una progressiva uscita dal dissesto – riporta testualmente l’articolo online. La delegazione del Comune era composta dal sindaco Giovanni Legnini, dal vicesindaco Paolo De Cesare, dall’assessore al Bilancio Manuel Pantalone, dalla segretaria generale Celestina Labbadia – Erano inoltre presenti componenti dell’Organismo straordinario di liquidazione, impegnati nella gestione della procedura di dissesto – Ad accogliere la delegazione è stata il prefetto Carmen Perrotta, Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, insieme ai dirigenti competenti in materia di finanza locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso dell’incontro sono state approfondite le principali criticità che ancora caratterizzano il percorso di risanamento del Comune, a partire dagli effetti connessi al Fondo anticipazione di liquidità (FAL) e dallo squilibrio ancora esistente tra attivo e passivo del debito pregresso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo condiviso è quello di individuare, in stretto raccordo con il Ministero e con l’Organismo straordinario di liquidazione, il percorso tecnico e amministrativo più idoneo per accompagnare il Comune verso una progressiva uscita dal dissesto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della riunione i componenti dell’OSL hanno illustrato lo stato di avanzamento del lavoro, evidenziando come ci siano numerose partite ancora aperte sulle quali, ha evidenziato il Sindaco, dovremo lavorare in raccordo con la Osl e il Ministero nelle prossime settimane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parallelamente proseguirà l’attività di accertamento della massa passiva, passaggio indispensabile per il progressivo riequilibrio della situazione finanziaria dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale ha inoltre illustrato il lavoro avviato per rafforzare strutturalmente la capacità di riscossione del Comune, preannunciando un piano di potenziamento dell’organico, con particolare riferimento ai servizi che si occupano delle entrate, ritenuto essenziale per migliorare la capacità di riscossione e consolidare gli equilibri finanziari dell’Ente – “Abbiamo rappresentato al Ministero – dichiara il sindaco Giovanni Legnini – la volontà dell’Amministrazione di affrontare con determinazione e trasparenza il percorso di risanamento, chiedendo di essere accompagnati in questa fase complessa attraverso un confronto costante con gli uffici ministeriali competenti – precisa la nota online. Abbiamo trovato grande ascolto, attenzione e piena disponibilità da parte del prefetto Carmen Perrotta e dell’intera struttura ministeriale, elementi che consideriamo fondamentali per affrontare con efficacia le prossime tappe”. “L’incontro è stato molto positivo – afferma l’assessore Manuel Pantalone – e ci consente di proseguire con maggiore fiducia nel percorso di progressiva uscita dal dissesto – recita il testo pubblicato online. Il risanamento passa certamente dalla definizione del debito pregresso, ma anche dalla capacità di rafforzare la macchina amministrativa e di migliorare le entrate del Comune per restituire a Chieti una condizione di stabilità finanziaria e creare le condizioni per il definitivo superamento del dissesto”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it