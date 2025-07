Chieti, Dissesto Santa Maria. L’Amministrazione invita consiglieri, comitati e cittadini a un incontro pubblico che si terrà lunedì 21 luglio alle 17.30 in Provincia per riferire le novità dal tavolo nazionale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 17 luglio 2025 È convocato per lunedì 21 luglio alle ore 17.30, nella Sala Consiliare della Provincia di Chieti, un incontro pubblico dedicato all’emergenza idrogeologica della zona di Santa Maria, rivolto alla cittadinanza, ai comitati, ai rappresentanti istituzionali e agli organi di informazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’incontro nasce con l’obiettivo di riferire gli sviluppi del confronto svoltosi nei giorni scorsi al Ministerodella Protezione Civile a Roma, alla presenza del Gabinetto del Ministro, dei rappresentanti del Governo, della Regione Abruzzo, della Protezione civile nazionale e regionale, del Comune di Chieti e delle principali istituzioni coinvolte”, così il sindaco Diego Ferrara e il Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – riporta testualmente l’articolo online. “Indispensabile avviare un lavoro corale e subito operativo per centrare tutti gli obiettivi e le istanze contenute nel piano elaborato in sinergia con ministero, Regione, Protezione civile regionale e nazionale, Università d’Annunzio, Ufficio straordinario della Ricostruzione dei Comuni del Cratere – illustrano – . È un risultato importante per la comunità colpita dal dissesto quello che abbiamo ottenuto, perché alla fine della fase di emergenza, che si chiuderà ad agosto, seguirà una fase di post emergenza, con la proroga per due anni del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), la nascita di uno sportello comunale dedicato e nuove risorse già assegnate (280.000 euro) per l’assistenza alla cittadinanza, tutte cose concrete che richiedono operatività e un percorso lineare, proiettato al risultato e privo di fraintendimenti e polemiche – si apprende dalla nota stampa. Nel corso dell’incontro saranno illustrati anche gli interventi di edilizia pubblica previsti nella seconda fase e che interesseranno la delocalizzazione delle scuole chiuse, il recupero delle aree colpite e il consolidamento dei versanti, secondo gli esiti del monitoraggio scientifico in corso da parte dell’Università “G. d’Annunzio”. Invitiamo la cittadinanza interessata a partecipare, in modo da avere un report diretto e chiaro, per questo lunedì condivideremo con loro aggiornamenti e passaggi, per garantire la massima trasparenza, partecipazione e operatività. Il nostro intento è lavorare uniti, senza ostacoli e polemiche, per dare risposte vere a un’intera comunità che ha bisogno di sentirsi ascoltata e supportata”.

