Chieti, Distretto sanitario di Chieti Scalo, il sindaco chiede la riapertura a Regione e Asl 2

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Distretto sanitario di Chieti Scalo, il sindaco Diego Ferrara scrive al presidente Marsilio, all’assessora regionale alla Sanità Nicoletta Verì e alla Dirigenza della Asl 2 per chiedere il ripristino del presidio chiuso nel novembre del 2019 dal manager Asl Thomas Schael e da allora ad oggi non ancora ripristinato – aggiunge testualmente l’articolo online. In allegato le motivazioni del primo cittadino che reclama i servizi a servizio della cittadinanza della parte più popolosa della città, soppressi ormai da sei anni.In calce la lettera anticipata a mezzo mail.

