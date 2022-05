Chieti, DJ Harvey riapre lo Stellario. L’11 giugno il primo nuovo evento con la musica dance

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 28 maggio 2022 –

Ripartenza alla grande per lo Stellario di Chieti, che tornerà a ospitare

eventi dal prossimo 11 Giugno con il “Finarelli Festival”, una rassegna di arte

e musica contemporanea dedicata all’Architetto Claudio Finarelli, che è stato

il motore del rilancio della struttura – Stamane la presentazione del nuovo

inizio per una delle sezioni più belle e identitarie del Parco della Civitella,

che ospiterà DJ Harvey, grazie alla collaborazione con Humani di Arturo Capone

e alla sinergia operativa fra Comune di Chieti Deputazione teatrale del Marrucino

e Direzione regionale dei Musei – precisa il comunicato. Presenti il vicesindaco e assessore agli

Eventi Paolo De Cesare,

Arturo Capone,

organizzatore della serata di riapertura, Maria

Cristina Stumpo e Paolo Roccioletti per la Deputazione teatrale, il consigliere comunale Valerio Giannini e la figlia dell’architetto, Matilde Finarelli.

Presenti anche i consiglieri Nunzia Castelli e Damiano Zappone –

“Torna a nuova luce un luogo molto caro a Chieti e all’Abruzzo qual è il

Parco archeologico nazionale della Civitella – annuncia il vicesindaco e

assessore agli Eventi Paolo

De Cesare -che dopo alcuni

anni di trascuratezza torna ad accendere i motori e lo fa a seguito di una

convenzione presentata l’estate scorsa fra Comune, Deputazione teatrale e

Direzione regionale dei musei che da quest’estate andrà finalmente a regime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intesa

prevede che piazza Di Resta e lo Stellario e l’Arena della Civitella dal 1

giugno al 30 settembre per tre anni saranno gestiti dalla Deputazione teatrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

È in corso un avviso pubblico finalizzato a trovare sponsor e allestire al

meglio gli spazi, sia per sostenere l’organizzazione, sia per la dotazione

(palco, sedie, suppellettili) per tenere i concerti – Mentre tutto questo si

compone, l’intrattenimento parte con il primo degli appuntamenti dello Stellario,

che credo sia la migliore partenza per questo luogo di cultura e che ha dato

lustro alla città e lo facciamo ricordando chi ha promosso, voluto e realizzato

questo parco archeologico, infatti dedicheremo la rassegna al compianto architetto

Claudio Finarelli – precisa la nota online. Una professionista che ha speso gran parte della sua vita ad

accrescere immagine e prestigio di questo luogo e lo ha fatto con estrema cura,

dall’interno e da vicino, infatti ha sempre seguito finanziamenti e idee per

abbellire e rendere questo luogo identitario – L’11 giugno è la data di ri-partenza,

accadrà con un Dj internazionale qual è Harvey, per la sua unica tappa italiana – si legge sul sito web ufficiale.

Il tour arà nelle maggiori città europee, ha deciso di essere in Italia e in

Abruzzo, scegliendo Chieti e lo Stellario – Questo sarà possibile grazie alla

passione e alla storia di Arturo Capone che con entusiasmo e dedizione si è

dedicato a questo progetto da mesi, per portare artisti internazionali in città

e far ripartire le danze e la musica – viene evidenziato sul sito web. La Deputazione ha recepito e attuato

questa istanza, facendo convergere idee e passioni e lavorando per la prima

vera stagione dopo il covid di grandi eventi”.

“Siamo contenti di essere con il Comune parte di questa impresa e aprire

uno spazio ai giovani dove vivere e ricrearsi – così Maria Cristina Stumpo della Deputazione – Per evitare che le persone

vadano via dalla città, dobbiamo animarla, lo stiamo facendo, l’iniziativa è

bella e importante e invito i giovani a frequentarla”. “L’arena è forse il più grande anfiteatro in

Italia, il Parco, con lo Stellario è una location formidabile di eventi– così Paolo Roccioletti, altro membro della Deputazione – Il potenziale è

altissimo e possiamo, utilizzandolo, rilanciare la città. L’anfiteatro è ampio,

c’è bisogno di farvi spettacoli di alta qualità perché la struttura ha un costo

e bisogna mettere a frutto la sua potenzialità”.

“Ringrazio il Comune e l’Amministrazione, perché si avvera un altro sogno

– così Arturo Capone di Humani – Il teatro si apre alla musica elettronica, in una

nuova formula culturale su cui l’Europa sta puntando – riporta testualmente l’articolo online. Harvey ha un valore

speciale, Harvey è rispettato e richiesto in tutto il mondo per fornire i suoni

per una vasta gamma di club, Warehouse Party una tantum, festival, sfilate di

moda, spettacoli televisivi ed eventi privati, dalla sala principale del

Berghain a un intimo bar gay in LA. Una rapida ricerca su Google del suo nome

porterà alla luce materiale di lettura per giorni nei suoi 30 anni di carriera

musicale; pubblicazioni come GQ, Mixmag, DJ Mag, The Face, ID, Silver JP,

Flaunt Magazine e blog globali – Raramente registra mix, ha riprodotto uno

stream Boiler Room, preferendo l’esperienza dal vivo di persona della notte –

Offre sempre il ruolo di DJ, è imprevedibile nel migliore dei modi, o quando

vuoi Harvey non ci sono sostituti sono frequenti i commenti dei promotori, è la

sua unicità che lo ha portato a essere scelto per interpretare sé stesso nel

franchise di film Mission Impossible più recente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo Stellario è per me il

punto di arrivo di un percorso iniziato con “Ballo a palazzo Lepri”,

coinvolgendo i maggiori Dj del mondo e sono emozionato a ricominciare da lì; ancora

di più essendo passato per un altro luogo iconico, il Bellavista, per arrivare

a questa rinascita, nel posto più bello che abbiamo a Chieti e in Abruzzo per

la musica da ballo – recita il testo pubblicato online. Lo facciamo l’11 giugno con una dedica speciale a chi più

di tutti ha visto il potenziale di questo luogo e lo ha reso fruibile alla

città. Claudio Finarelli e a lui abbiamo intitolato l’Arts e Music Festival che

prnederà vita”.

“Lo Stellario era un sogno da realizzare e se oggi siamo qui a restituire

alla città una struttura come quelle del Parco archeologico, lo facciamo dopo un

lavoro caparbio e tenace che ci ha permesso di farlo con un appeal tutto nuovo –

così Valerio Giannini – i grandi nomi non vengono a caso a Chieti, ma oggi

la scelgono grazie a un lavoro portato avanti in questi mesi e che sta cercando

di coinvolgere anche le forze economiche della città”.

“Ringrazio l’Amministrazione e i motori della rassegna che omaggia la

memoria della persona che ho avuto la fortuna di avere come padre – conclude Matilde

Finarelli, figlia dell’architetto che ha curato la riqualificazione del Parco –

Così va avanti la sfida iniziale intrapresa vent’anni fa da due persone che volevano

dotare la città di attrattività e di un parco che potesse essere visitato da

tutti, con particolare attenzione ai giovani, per portarli in luoghi di cultura

e di interesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Io mi auguro che iniziative simili possano essere una forza

propulsiva – viene evidenziato sul sito web. Arturo è portatore di una nuova arte contemporanea qual è la musica

elettronica e il contesto che lui mi ha proposto con il Festival, era quello di

creare un’atmosfera contemporanea che consentisse ai giovani di abitare la

città attraverso attività ed eventi in cui si riconoscono e tornado a

lavorarci – aggiunge la nota pubblicata. Questo respiro internazionale è ciò che onora un sogno che fu di mio

padre, che per un periodo si è avverato e credo che questo sia il migliore dei

moniti”.

