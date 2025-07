Chieti, Domani a Chieti un evento dedicato al Museo Barbella dedicato al giudice Borsellino

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domani, martedì 8 luglio, alle ore 17.30, a Chieti, al Museo Barbella, si terrà l’evento “L’ultima notte da magistrato” In memoria di Paolo Borsellino – riporta testualmente l’articolo online. Ingresso libero, un evento ideato dalla pianista Maria Gabriella Castiglione, con il patrocinio del Comune di Chieti.Sarà ricordato attraverso la storia (Nicola Trifuoggi), la musica (Maria Gabriella Castiglione), i testi di Paolo Borsellino (Dina Graziani). Una serata speciale per non dimenticare quel 19 luglio 1992 a Palermo, dove un attentato mafioso persero la vita il giudice Borsellino e 5 agenti della sua scorta – si apprende dal portale web ufficiale. Una pianista Maria Gabriella Castiglione, convinta che la musica influisca sulla crescita culturale di un popolo e di quanto sia portatrice assoluta di bellezza e di salvezza, sempre impegnata a diffondere la cultura musicale nei piccoli centri e borghi dimenticati , lì dove non c’è mai attenzione , impegnata a fare concerti nelle carceri, ospedali, impegnata per associazioni come Amnesty International, For Life, Associazioni contro le leucemie , giornate contro la violenza di ogni genere, Concerti contro le mafie, giornate della memoria Shoah, 25 aprile e 1 maggio, incontra il Magistrato Nicola Trifuoggi, famosissimo per la sua autorevolezza, per il suo curriculum , la sua immensa onestà intellettuale, ma soprattutto la conoscenza dei fatti storici che riguardano i giudici Falcone e Borsellino, oltre che la volontà assidua di operare e diffondere la storia e lezioni di legalità; insieme , con la voce narrante Dina Graziani, raffinata presentatrice sempre impeccabile ed elegante, impegnata assiduamente nelle manifestazioni socio/culturali , creano questo evento “L’ULTIMA NOTTE DA MAGISTRATO “In memoria di PAOLO BORSELLINO”: un evento gratuito per ricordarlo

