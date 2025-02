Chieti, Domani a San Martino il seminario a cura della Polizia Locale sulla sicurezza

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 6 febbraio 2025 – Si svolgerà domani, venerdì 7 febbraio dalle ore 9 una giornata gratuita di aggiornamento e studi su Videosorveglianza e daspo: strumenti di sicurezza urbana integrata – si apprende dal portale web ufficiale. Le novità del codice della strada: l. 177/2024, a cura della Polizia Locale di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. L’appuntamento, al termine di cui sarà rilasciato un attestato con valutazione finale valido ai fini della progressione in carriera, ai sensi del vigente contratto nazionale di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Nel link il vasto programma della giornata: “Si tratta di una giornata tutta dedicata ad argomenti che sono appannaggio quotidianamente delle Polizie Locali, sia quelle che operano nell’ambito municipale, ma anche le provinciali – spiega la comandante Donatella Di Giovanni – . Diverse le sezioni del vasto programma che anima l’evento: Sicurezza Urbana Integrata, con l’analisi di tutto il quadro normativo vigente; Strumenti Operativi per la sicurezza urbana integrata, mirata sia sui regolamenti locali, nonché sul coordinamento fra le azioni dei corpi di polizia nazionali e quelli locali, oltre che gli strumenti a supporto delle azioni del Corpo; altro tema è poi il Sistema Integrato di videosorveglianza e di videoanalisi con tutta la trattazione inerente l’utilizzo delle videocamere e la consultazione – si apprende dalla nota stampa. Ultima, ma non per importanza, la sezione dedicata alle Procedure sanzionatorie collegate alla videosorveglianza – Una trattazione speciale, invece, sarà dedicata alle Novità del Codice della Strada, la L. 177/2024 che desta grande attenzione da parte dell’utenza e che impegna moltissimo le nostre pattuglie sul fronte della prevenzione e dei controlli”. – La partecipazione è gratuita, l’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito www.infopol.biz SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e COMPILARE IL FORM, oppure al seguente link: https://infopol.academy/eventi/videosorveglianza-e-daspo-strumenti-di-sicurezza-urbana-integrata-chieti/

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it