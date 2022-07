Chieti, Domani concerto di Simona Bencini in piazza Vico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 30 luglio

2022 – Continua con un’altra grande voce la rassegna Chieti sotto le stelle

dedicata alla musica jazz e non solo, con Simona Bencini e Lmg 4et, che si

esibiranno domani, domenica 31 luglio a piazza G.B. Vico dalle ore 21. Sul

palco è accompagnata dagli Lmg 4tet, per un live che segue il flusso dell’ultimo

album dell’artista nata come cantante del gruppo Dirotta su Cuba e divenuta una

delle voci più belle e interessanti del panorama italiano – L’ingresso è

gratuito –

- Pubblicità -

“Questa rasseegna

ci sta regalando grandi soddisfazioni – così il vicesindaco e assessore agli

Eventi Paolo De Cesare – perché riempie la città di musica di qualità aperta a

tutti, visto che si tratta di appuntamenti gratuiti e anima i luoghi dove

Chieti sotto le stelle si svolge con un pubblico attento, interessato e

partecipe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Simona Bencini non è solo una cantante jazz, ma una voce dalle tante

sfaccettature, un’artista che ha fatto della contaminazione e della

trasversalità la sua cifra stilistica: dal soul-funk dei Dirotta su Cuba alla

canzone d’autore di Pacifico ed Elisa, dal jazz di Stefano Bollani e Lmg 4tet

allo swing della PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra). Interessante anche

il connubio con Lmg 4tet, quartetto pugliese col quale aveva registrato il suo

primo disco jazz “Spreading love”, il tour che tocca anche Chieti “UNFINISHED”,

è di fatto un album di jazz songs inedite terminato durante il lockdown del

2020, che la vede in veste non solo di interprete e autrice, ma anche di

produttrice e discografica con la sua etichetta Sherazade Sound. Un

appuntamento davvero da non perdere dopo i concerti di Gege’ Telesforo, Bungaro

e Gianluca Guidi”.

Bio Simona Bencini:

voce e presenza inconfondibile dei Dirotta su Cuba, è una cantante poliedrica,

duttile che ha fatto della contaminazione e della trasversalità la sua cifra

stilistica – si apprende dal portale web ufficiale. Passa con agilità dal soul-funk

dei Dirotta alla canzone d’autore di Pacifico ed Elisa, dal jazz più morbido allo swing delle big band con

grande credibilità e con uno stile e timbro inconfondibili.

Di jazz ha

cominciato ad appassionarsi negli ultimi anni, con la maturità, anche se in

realtà l’incontro con importanti rappresentanti della scena jazz avviene già

agli inizi della sua carriera coi Dirotta su Cuba – viene evidenziato sul sito web. Nel 1997 sale con lei sul

palco del Festival di Sanremo, ospite del brano “È andata così”, il più grande

armonicista del mondo Toots Thielemans.

Le collaborazioni dei Dirotta su Cuba con grandi musicisti proseguono

all’interno dei loro album e durante i loro concerti: Giuseppe Milici, Bruno De

Filippi, Mario Rosini, Gigi Cifarelli, Demo Morselli, Alfredo Golino, Mimmo

Campanale – si apprende dalla nota stampa. Nel 2001 Simona viene chiamata dal grande pianista ed amico Stefano

Bollani per incidere piano e voce il brano “In cerca di te” all’interno

dell’album “Abbassa la tua radio”. Alla fine della track entrano in perfetto

stile dixieland Javier Girotto e Mirco Guerrini ai sassofoni ed un giovanissimo

Gianluca Petrella al trombone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il successo dell’album, dove oltre a Simona

compaiono altri importanti artisti italiani della scena pop e jazz – Irene

Grandi, Elio, Peppe Servillo, Barbara Casini

ecc.- impone presto la partenza di un tour con una super Band (Stefano

Bollani, Enrico Rava, Ares Tavolazzi, Walter Paoli, Javier Girotto, Gianluca

Petrella, Mirko Guerrini), tour che toccherà importanti festival e rassegne,

fra cui il Premio Tenco e il Grey Cat, e che chiuderà in bellezza al Teatro

Mancinelli di Orvieto ad Umbria Jazz Winter. Nel 2005 esce il suo primo singolo

solista “QUESTA VOCE” (Warner), ballad intensa ed elegante scritta per lei da

Pacifico, dove il pianoforte è suonato magistralmente da Stefano Bollani – Nel

2007 Simona verrà invitata a cantare nell’album del Parco Della Musica Jazz

Orchestra, diretta da Maurizio Giammarco, album allegato a L’Espresso, in cui

reinterpreta due brani di Mina, “Sabato Notte” e “Non gioco più”, mettendo a

frutto così la sua collaborazione con la “Montecarlo Nights Orchestra” di Nick

The Nightfly. Nel 2010 decide con l’amico Mario Rosini ed altri validissimi

jazzisti della scena pugliese ( L.m.g. 4tet alias Mario Rosini, Mimmo

Campanale, Gaetano Partipilo, Giuseppe Bassi) di mettere sù un tributo a Duke

Ellington, progetto che si evolverá e

diventerà un vero e proprio album di inediti e standard, “Spreading love”,

pubblicato nel 2011 da Groovemaster di Gegé Telesforo e distribuito da

Egea che verrà presentato al BlueNote di

Milano nel Febbraio 2011. Questo primo album di jazz di Simona & LMG4tet,

un incontro fra il jazz e la worldmusic, con influenze che vanno dal funky alla

fusion, dalla musica brasiliana allo swing, ben recensito dalle riviste

specializzate, le conferisce ufficialmente credibilità nell’ambito jazzistico e

continuità nelle sue performance live con svariate formazioni in tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale.

Nel 2015 parteciperà ad Umbria Jazz Winter ad Orvieto con i Dirotta su Cuba

riscuotendo un grande successo – Nel 2017 salirà sul palco con i Dirotta su Cuba

per una funky night insieme ad Incognito, Fabrizio Bosso e Mario Biondi – aggiunge la nota pubblicata. Nel

2018 Simona viene invitata a cantare nell’album “Historias” di Alessio Menconi,

superbo chitarrista jazz, il celebre standard “Nature Boy”. All’ album

partecipano Dado Moroni, Marco Fadda, il Trio Bobo, Gilson Silveira e molti

altri – precisa la nota online. Nel 2019 viene chiamata dal pianista fuori classe Antonio Faraò come

vocalist in alcuni suoi concerti del tour “Eklektik” con una super-band

composta fra l’altro da Gary Granger al basso, da Dennis Chambers alla batteria

e da Chase Baird al sax.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it