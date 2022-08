Chieti, Domani concerto Tim Garland e Michele Di Toro trio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti,

1 agosto 2022 – Dopo il jazz elegante di Simona Bencini che ieri ha toccato con

il suo tour piazza G.B. Vico, domani si arriva al penultimo appuntamento, quello

con Tim Garland, uno dei sassofonisti più ricercati nella scena internazionale

e Michele di Toro Trio, formazione che vede Di Toro, che con Emanuele La Plebe

è uno dei direttori artistici della rassegna, al piano, Yuri Golubev al contrabbasso

e Marco Zanoli alla batteria. Ingresso gratuito.

“La rassegna sta

avendo un importante successo e per domani propone un altro appuntamento da non

perdere, perché a Chieti suonerà un musicista di grandissimo talento, che è stato

per lungo tempo nella band di Chick Corea, una delle colonne del jazz mondiale,

scomparso a febbraio 2021 – così il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Paolo

de Cesare – La serata sarà l’occasione per godere del suo talento e di un

repertorio ampio e variegato che si fonde a quello del Michele Di Toro Trio,

che accompagnerà Garland nell'esibizione. Siamo certi che quest'anno Chieti

abbia dato un segnale forte sul fronte della musica jazz, proponendo

appuntamenti aperti al pubblico di grande impatto e, soprattutto, di grande

qualità. Una strada che siamo intenzionati a proseguire e potenziare, affinché possa

crescere anche questa vocazione che si sta manifestando promettente e molto

gradita al pubblico, che arriva anche dal territorio per assistere agli

spettacoli nel cuore della nostra città”.

Bio

Bio e informazioni.

Tim Garland è

nato a Ilford, nell’Essex, ed è cresciuto a Canterbury, nel Kent. Ha iniziato

con il clarinetto e il pianoforte prima di passare al sassofono all’età di

quindici anni. Alla Guildhall School of Music ha studiato jazz e composizione classica. Nel 1988 registra il suo primo album, Points on the Curve.

classica – Nel 1988 registra il suo primo album, Points on the Curve – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come

bandleader, ha ottenuto il riconoscimento per la prima volta con il gruppo

crossover jazz/folk Lammas (che includeva Don Paterson e Christine Tobin),

proseguendo con una serie di gruppi a suo nome, la Dean Street Underground

Orchestra, Storms/Nocturnes, Acoustic Triangle e il Progetto Faro. Negli anni

’90 ha lavorato con Ronnie Scott e Ralph Towner. Dopo aver pubblicato Enter the

Fire, il suo secondo album da leader, è diventato un membro della band Origin

guidata da Chick Corea – Ha anche fatto parte di band guidate da Bill Bruford,

Allan Ganley e John Dankworth. Ha svolto commissioni dalla Royal Northern

Sinfonia, dalla BBC Concert Orchestra e dal Westminster Abbey Choir, nonché da

piccoli e grandi ensemble jazz. Nel 2013 ha presentato in anteprima la sua

suite Songs to the North Sky per trio jazz e orchestra, scritta nel 2012 per il

trio Lighthouse con la Royal Northern Sinfonia, eseguita da loro e dalla London

Sinfonia – Nel 2009, Garland ha vinto un Grammy Award per la sua parte nella

creazione di “The New Crystal Silence”, che ha celebrato la

partnership di Chick Corea e Gary Burton. Ha orchestrato cinque brani di Corea

per la Sydney Symphony Orchestra.

Il Michele

di Toro trio si distingue per la compresenza di

elementi moderni e tradizionali: la formazione, il piano trio, pur rispettando

i ruoli consolidati delle tre voci strumentali in cui il pianoforte è lo

strumento “centrale”, riesce a creare fin dalla prima nota tre piani

sonori differenti che si compenetrano e si accompagnano dando luce ora ad uno

sonori differenti che si compenetrano e si accompagnano dando luce ora ad uno ora all'altro strumento. Il pianoforte quindi non è piu strumento

“solista” bensì diviene comprimario dello scenario sonoro insieme al

contrabbasso e alle percussioni – precisa la nota online. Una musica quindi che è il risultato di tre

primarie personalità artistiche – si apprende dalla nota stampa. Il repertorio è contemporaneo e l’interplay tra

i musicisti spazia da un equilibrio classico all’esplorazione sonora più

raffinata –

Michele Di

Toro, nato nel 1974, si e diplomato al conservatorio di

Pescara e si è perfezionato presso l’Ecole Normale de Musique A. Cortot di

Parigi. Sempre spinto dalla curiosità verso "generi" differenti e

forte di una virtuosistica tecnica pianistica, con la musica ha un rapporto

“giocoso” che emerge nella libertà e la freschezza con cui utilizza i

vari linguaggi musicali: dal rigore della musica classica alla gioiosa sonorità

dello stride-piano, da atmosfere liriche e melodiche a fraseggi ritmici ed

eloquenti.

Yuri Goloubev,nato a Mosca nel 1972, è un virtuoso del contrabbasso –

Musicista estremamente versatile, eccellente compositore e arrangiatore, ha

militato per oltre 10 anni come primo contrabbasso della famosa orchestra da

camera “I Solisti di Mosca” per dedicarsi poi esclusivamente alla musica

jazz. Nel 2002 ha ricevuto il prestigioso premio “Artista ad honorem della

Russia”. Si è esibito nei maggiori festival e sale da concerto del

mondo.

Marco

Zanoli, nato nel 1971, ha nel suo stile una straordinaria

vitalità ritmica unita ad un delicato gusto per la ricerca timbrica ed una

profonda espressività. Collabora da anni con importanti jazzisti italiani e ha

suonato nei maggiori festival jazz italiani nelle più importanti sale da

concerto italiane.

