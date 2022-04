Chieti, Domani gli eventi di Resistenza: memoria al futuro si integreranno alla cerimonia istituzionale del 25 aprile

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 24 aprile 2022 – L’Amministrazione

comunale, Giunta e Presidente del Consiglio comunale, con ANPI di Chieti organizzano

la prima edizione della manifestazione “Resistenza: memoria al futuro”, in

occasione del 25 aprile 2022. La festa della celebrazione si integrerà con la

cerimonia istituzionale e sarà celebrata da tre giorni di eventi, dal 23 al 25

aprile, resi possibili dalla sinergia con la Prefettura e con diverse

associazioni cittadine che animeranno gli appuntamenti sul territorio cittadino – recita il testo pubblicato online.

Per la ricorrenza, la Città di Chieti sarà inoltre presente con una

rappresentanza istituzionale alle celebrazioni previste nel sacrario della

Brigata Maiella a Taranta Peligna – si apprende dal portale web ufficiale.

“Domani giungerà al termine una tre

giorni che abbiamo fortemente voluto e che per la prima volta restituisce una

memoria composita e partecipata della Resistenza alla nostra città – così il

sindaco Diego Ferrara e il Presidente del Consiglio comunale Luigi

Febo – Eventi che sono stati costruiti non solo con la Prefettura, per gli

aspetti istituzionali della ricorrenza, ma con una miriade di associazioni che

portano avanti un percorso importante di crescita e conservazione della memoria

collettiva – Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno animato

questa speciale maratona, chi ne è stato motore e si è dato da fare rendendola

possibile, mettendosi a disposizione, facendo condivisione di valori che

servono alle nuove generazioni per diventare grandi e mantenere la libertà che

ci è arrivata dalla Resistenza – viene evidenziato sul sito web. A tutti il nostro grazie, pronti a lavorare per

le future edizioni”.

Il programma completo di domani, lunedì

25 aprile

· ORE 10 (Largo

Cavallerizza) – Cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone

d’alloro al monumento alla Resistenza in largo Cavallerizza, seguito

dall’omaggio alla lapide in memoria dei partigiani teatini in largo Martiri

della Libertà e a quella in memoria delle vittime teatine lungo la discesa

delle carceri – La conclusione sarà al monumento ai caduti, alla villa comunale,

per le ore 10.45, cui seguirà l’alzabandiera – si apprende dal portale web ufficiale.

·

ORE 11 – 13 e 15 – 18 (Piazza Umberto) – Visita

e racconti negli Ipogei di Piazza Umberto (a cura di SpeleoClub)

·

ORE 11.30 (Largo Martiri della Libertà) – Letture

e Canti resistenti con il Maestro Cantore Michele Avolio (a cura di Libreria De

Luca ed APS Da Grande Voglio Crescere)

·

ORE 17.30 (Museo Barbella) – Reading

“La Camera in Attesa” (a cura di Labirinti Teatro)

·

ORE 19.00 (Foyer Teatro Marrucino) –

Reading del libro “Solitudine” di Beppe Fenoglio (a cura di Iamè e LEFT)

·

ORE 20.00 (Foyer Teatro Marrucino) –

Degustazione prodotti del Territorio (a cura di Slow Food Chieti)

Le associazioni partecipanti.

Hanno reso possibile la realizzazione del calendario della tre giorni di

Liberazione le associazioni: Libera presidio di Chieti, 360 Gradi, Labirinti

Teatro, Legambiente di Chieti, Unione degli studenti, Jamè, Slow Food Chieti,

Da grande voglio crescere, Fridays for future Chieti, Amnesty International

Chieti, WWF Chieti-Pescara, Music & Arts Academy di Giuliano Mazzoccante, Teatelier,

Comitato territoriale Arcigay Chieti “Sylvia Rivera”, Libridine, Unione

Sindacale di Base, Cisl, Uil, Cgil, Mediterranea Saving humans, Left, Libreria

Giiunti al Punto Chieti, Cuntaterra, Speleo Club Chieti, Libreria dei piccoli

rimedi, De Luca – si legge sul sito web ufficiale. A tutti i rappresentanti va il grazie dell’Amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

