Chieti, Domani il concerto evento di Venditti e De Gregori alla Civitella

Chieti, 9 agosto

2022 – Si svolgerà domani sera all’Arena della Civitella l’atteso concerto di

Antonello Venditti e Francesco De Gregori – La data, prevista a fine luglio è slittata

al 10 agosto a causa della pandemia, che ha interessato uno degli artisti e

parte dello staff.

“Il concerto è

uno dei grandi eventi di quest’estate e uno dei più attesi in Abruzzo perché questi

due mostri sacri della musica italiana sanno parlare a diverse generazioni e

farle cantare – così il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e

assessore ai Grandi eventi Paolo De Cesare – Il concerto è sold out da

settimane, sono attese circa 3.500 persone, sia perché è un duetto fra due veri giganti, ma anche una

sorta di ritorno a un progetto che Venditti e De Gregori iniziarono nel 1972 con l’album “Teoris Campus”, a cui

però non fece seguito una tournée – Dopo

50 anni abbiamo modo di vivere a Chieti una tappa di un tour che sarà

sicuramente da non perdere e che è un’occasione enorme per la città. Non è

stato facile avere una data, fino a che i due artisti non hanno visto la

stato facile avere una data, fino a che i due artisti non hanno visto la

Civitella che ha conquistato anche loro con la sua bellezza

che animerà anche uno degli scenari più belli e importanti di Chieti e d’Abruzzo,

qual è l’arena della Civitella che, la convenzione firmata con la Deputazione

teatrale del Marrucino, voluta da noi e dalla direzione regionale dei Musei, sta

restituendo l’antico lustro alla Civitella e al suo anfiteatro storico, che sta ritrovando l’antico splendore con un

calendario di grande qualità e varietà. Sul palco si sono alternati finora la

lirica, la musica nazionale e internazionale, persino la magia e il cabaret,

grazie anche al sostegno di quanti hanno investito negli eventi, supportando l'Amministrazione

Dunque non vediamo l’ora di accogliere il pubblico del concerto in questo

straordinario spazio, pronti a fare la nostra perché questa struttura cresca

insieme alla città, che mai come in questo momento è piena di gente, di

iniziative e di turisti – L’invito al pubblico è quello a godere di questo

appuntamento, facendo vivere la Civitella e concedendosi una pausa in città all’insegna

della grande musica

questa occasione e dare sfogo all’accoglienza di cui è storicamente capace per

far sentire a casa chi la sceglie durante la permanenza a Chieti

questi due anni e dopo la pandemia abbiamo la misura di quanto la cultura sostenga

l’economia della città con il suo grande potenziale, in gran parte ancora inespresso –

La nostra sfida è quella di rendere

tutti i luoghi dell’arte fruibili il più possibile, perché diventino volano di

un futuro sempre più prospero e di qualità”.

