Chieti, Domani il ritorno del Carnevale Teatino: maschere e quartieri in piazza. Ecco come muoversi in città

Chieti, 28 febbraio 2025 – Al via dalle ore 16.30 la 15° edizione del Carnevale Tradizionale Teatino, a cura dell'associazione Camminando Insieme Onlus e con il patrocinio del Comune di Chieti, che torna dopo cinque anni di stop: partenza da piazza Garibaldi, passando per il centro storico per arrivare alla Villa dove culminerà la festa. "Invitiamo la città a prendere parte alla festa – così il sindaco Diego Ferrara, conil vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare e la consigliera delegata Barbara Di Roberto – . Sarà una giornata che metterà insieme tradizione e partecipazione attiva di associazioni, quartieri e scuole cittadine di ogni ordine e grado, coinvolte nell'organizzazione e nella sfilata. La nostra speranza è che dopo il ritorno, questo evento possa crescere ancora e attrarre gente da tutto il territorio regionale. Ringraziamo l'associazione Camminando insieme che ne è motore, il professor Francesco Stoppa, che è il direttore artistico e che attraverso l'associazione della Compagnia delle Tradizioni Teatine ha dato un'impronta culturale e rituale per arrivare a riproporre questo programma che mancava da cinque anni. Nonché tutte le associazioni che, dimostrando un grande attivismo culturale, hanno dato uno splendido esempio anche di cittadinanza attiva. Vi invitiamo tutti in piazza per festeggiare e conoscere da vicino musica, folclore e colore del Carnevale Teatino". "Una splendida ripartenza dopo 15 anni, il gruppo motore è ampio, in questi giorni si sono aggiunti altri tasselli che animeranno il percorso, fra trampolieri, clown, artisti sardi che arricchiranno lo spettacolo e che saranno parte della pantomima finale alla Villa, dove si esibiranno tutti – così Lida Buccella presidente dell'associazione Camminando insieme –. Ci siamo impegnati tantissimo, con le colonne storiche dell'associazione e con i loro suggerimenti siamo andati avanti con molto impegno e abbiamo coinvolto associazioni, scuole del territorio, persino i quartieri di Chieti, cinque dei quali hanno aderito e sono divenuti parte dell'organizzazione. Ci saranno circa un centinaio di musicisti anche da fuori, bande, i coristi, che rallegreranno il corteo, un grazie speciale al professor Stoppa per il suo grande lavoro come direttore artistico ma anche a livello etnografico per raccontare la tradizione carnevalesca in chiave teatina e capace di parlare a tutto il territorio”. Mobilità, cosa prevede l’ordinanza per domani sabato 1° marzo 1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in Piazza Garibaldi, per metà area parcheggio – lato Via Arniense, dalle ore 12,00 alle ore 16,30, al fine di consentire il raduno dei partecipanti al corteo; 2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 alle ore 18,30, nei seguenti tratti viari: in Via Arniense, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via C. Battisti e l’intersezione con C.so Marrucino; in C.so Marrucino, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Valignani e l’intersezione con Via Arniense, nonché nell’area antistante la sede municipale; 3. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 alle ore 20,00, nei seguenti tratti viari: nelle seguenti traverse del tratto di Corso Marrucino ricadente nella Z.T.L. “B3”: Via Tabassi e Larghetto Teatro Vecchio; in Piazza Trento e Trieste; in Viale IV Novembre, dall’intersezione con Piazza Trento e Trieste all’intersezione con Via Paolucci; 4. la sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle strade attraversate dal corteo, dalle ore 16,30 circa e per il tempo strettamente necessario al suo passaggio, nelle seguenti strade: Piazza Garibaldi; Via Arniense (dall’intersezione con Piazza Garibaldi all’intersezione con Corso Marrucino), Corso Marrucino (secondo tratto: da intersezione con Via Arniense a intersezione con Piazza Valignani); Piazza Valignani; Corso Marrucino (primo tratto: da intersezione con Piazza Valignani a intersezione con Piazza Trento e Trieste); Piazza Trento e Trieste, Viale IV Novembre (da intersezione con Piazza Trento e Trieste all’intersezione con Via Paolucci); 5. l’istituzione delle seguenti ulteriori limitazioni e deviazioni, a decorrere dalle ore 16,30 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, via via che esso procederà lungo il suo precorso, ovvero fino a cessate esigenze: il divieto di transito veicolare in Piazza Garibaldi, all’intersezione con Via F. Salomone, per i veicoli in ingresso da Via F. Salomone, nonché nel tratto viario compreso tra le due intersezioni con Via F. Salomone; l'obbligo di svolta a destra in direzione Piazza Garibaldi, per i veicoli in uscita da Via N. da Guardiagrele; l'obbligo di svolta a destra verso Via N. da Guardiagrele, per i veicoli provenienti da Via Papa Giovanni – lato Via delle Terme Romane; il divieto di transito veicolare in Piazza Templi Romani, all'intersezione con Via dei Vezii, con obbligo di svolta a destra verso Via Priscilla; l'obbligo di svolta a destra verso Via C. De Lollis, per i veicoli provenienti da Via dei Gesuiti; il divieto di transito veicolare in Via Vernia, all'intersezione con Via Pianell, con obbligo di procedere diritto verso il secondo tratto di Via Pianell, per i veicoli provenienti dal primo tratto di Via Pianell – lato Via Porta Napoli; l'obbligo di svolta a sinistra verso Via N. Nicolini, per i veicoli provenienti da Via Principessa di Piemonte. In allegato l'ordinanza riportata anche qui sopra.

