Chieti, Domani ore 11 giocatori e staff del Chieti Calcio saranno a Piazza San Giustino per un incontro pubblico con cittadinanza e tifosi.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 17 novembre 2023 – La squadra e lo staff del Chieti Calcio domani alle ore 11 saranno in piazza San Giustino per incontrare la città. Un gesto di apertura e di ringraziamento verso il popolo neroverde alla vigilia dell’importante partita di domenica contro la Sambenedettese – Da qui l’iniziativa che unisce l’Amministrazione comunale con la società neroverde per ringraziare la città che sta sostenendo fortemente la squadra, come sottolinea il sold-out registrato per l’Angelini per la partita di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. “Grazie popolo neroverde, ti aspettiamo in Piazza San Giustino – così il Direttore Demetrio Sartiano e il Responsabile del personale Gaetano Alessandria – . Quello che ci state dando in questi giorni è un qualcosa di speciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In città si respira un’aria diversa, c’è amore per la squadra e tanta voglia di Chieti – precisa il comunicato. Tutto questo grazie a voi e al vostro immenso supporto – aggiunge testualmente l’articolo online. La Società neroverde coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco Diego Ferrara, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone e in particolar modo il Vicesindaco Paolo De Cesare – si apprende dalla nota stampa. Da un incontro con quest’ultimo è nata l’idea condivisa e apprezzata che si tradurrà in un abbraccio tra la squadra e l’intera città che andrà a consolidare ulteriormente il rapporto che si è creato in questi mesi”. “Sarà un’occasione speciale, che nasce per accorciare ancora di più le distanze fra la squadra e la città – così il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo de Cesare e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone e il consigliere Valerio Giannini – . Come Comune non potevamo che aprire le porte a questo incontro, mettendo a disposizione la piazza più bella, più capiente e più importante che abbiamo, per accompagnare la nostra squadra a questa partita così importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sold out è già un segnale chiaro e forte, invitiamo la città a essere presente domani, per questa occasione ulteriore di stringerci ai nostri colori e ai nostri calciatori”. VI ASPETTIAMO IN PIAZZA SAN GIUSTINO!

