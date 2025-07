Chieti, Domani sera a piazza San Giustino lo spettacolo teatrale Pinocchio dell’associazione teatrale Shakespeare in sneakers

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 25 luglio 2025 – Sabato 26 Luglio, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza San Giustino a Chieti, andrà in scena “Pinocchio”, una produzione teatrale dell’Associazione “Shakespeare in sneakers”, per la regia di Veronica Pace – Una narrazione teatrale che fonde linguaggi visivi, musica e movimento, restituendo al pubblico la meraviglia dello stupore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo spettacolo è sostenuto e patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Chieti e rientra nel programma degli eventi dell’Estate Teatina 2025. “Siamo lieti di accogliere nella splendida cornice di Piazza San Giustino lo spettacolo “Pinocchio”, firmato dall’Associazione Teatrale “Shakespeare in sneakers” e diretto con grande sensibilità da Veronica Pace – così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – . Si tratta di un evento che va ben oltre la semplice rappresentazione teatrale e che ha già raggiunto una straordinaria partecipazione di pubblico: è un viaggio emozionante dentro l’infanzia, la fantasia, il gioco e la verità, con un messaggio potente sull’importanza della sostenibilità e della creatività. Il Comune di Chieti ha fortemente voluto sostenere anche economicamente attraverso tutti i servizi questa produzione, perché crede in un teatro che sa coinvolgere, educare e far riflettere, capace di parlare a tutte le generazioni – precisa la nota online. Pinocchio è una testimonianza viva di come l’arte possa unire tradizione e innovazione, memoria e futuro, offrendo al pubblico un’esperienza profonda e coinvolgente – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio la compagnia, i giovani e meno giovani interpreti e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo momento di bellezza condivisa – viene evidenziato sul sito web. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi: sarà una serata di stupore e poesia, nel cuore della nostra città”. “Liberamente ispirato al capolavoro di Carlo Collodi, lo spettacolo prende le mosse dalla storia che tutti conosciamo, per trasformarsi in un toccante omaggio all’infanzia: a quella che gioca, a quella che sogna, a quella che resiste – spiega Veronica Pace – . Uno spettacolo sospeso nel tempo tra memoria e attualità, capace di parlare a tutti, con delicatezza e profondità. “Pinocchio” è uno spettacolo in cui i giocattoli parlano più di quanto sembri: “Eravamo in tanti: fatti di legno, di stoffa, di celluloid e custodivamo segreti troppo grandi per le nostre piccole mani”. Nella favola, Pinocchio scopre che solo la verità e il sapere rendono liberi: una scoperta che sarà ancora più intensa per il pubblico – Un teatro che educa e incanta – viene evidenziato sul sito web. Elemento distintivo della messinscena è l’uso creativo di materiali riciclati per scenografie e costumi: semplici oggetti di recupero vengono trasformati in creature fiabesche – recita la nota online sul portale web ufficiale. I cartoni della pizza e i pacchetti di cornflakes diventano un maestoso drago e ogni dettaglio racconta l’inventiva dell’infanzia e la bellezza della sostenibilità. Un gesto simbolico che celebra il potere della fantasia e l’urgenza della cura per il mondo che ci circonda, una scelta che incarna perfettamente lo spirito dell’infanzia e il potere della fantasia – In scena le generazioni si prenderanno per mano: ci saranno tutti gli allievi della scuola di recitazione di “Shakespeare in sneakers”, dai piccoli grandi attori di 6 anni fino ai più maturi, che si avvicinano a compiere un secolo d’età”.

