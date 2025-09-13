Chieti, Domenica 14 settembre il Festival Dannunziano fa tappa a Chieti con il concerto gratuito della PFM in piazza San Giustino

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 13 settembre 2025 – Domani, domenica 14 settembre, il Festival Dannunziano farà tappa a Chieti con un appuntamento d’eccezione: in piazza San Giustino si terrà il concerto gratuito della Premiata Forneria Marconi, nell’ambito del Doppia Traccia Tour. L’evento, inserito nel cartellone 2025, porta in città una delle band più iconiche della musica italiana, con un programma che celebra i grandi successi e l’omaggio a Fabrizio De André. A presentare l’iniziativa sono stati il vicesindaco Paolo De Cesare e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questa tappa per noi è particolarmente significativa – spiega il vicesindaco Paolo De Cesare – perché Chieti ha forti legami con la figura di Gabriele d’Annunzio – recita il testo pubblicato online. Non possiamo dimenticare che al Teatro Marrucino debuttò La Figlia di Iorio, che al Museo Barbella è custodito il manoscritto originale e che al Liceo G.B. Vico conserviamo la sua pagella costellata di 9, perché lì studiò. Accogliere qui la PFM, che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana, significa unire questo patrimonio storico e culturale a un evento musicale di straordinario valore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Piazza San Giustino tornerà a essere protagonista, accogliendo cittadini e turisti in una serata che sarà non solo spettacolo, ma anche occasione di vitalità per le attività del centro storico, per questo oltre a invitare la città, invitiamo le attività a restare aperte perché ci aspettiamo un grande afflusso di pubblico”. “Il Festival Dannunziano – aggiunge il sottosegretario Daniele D’Amario – quest’anno esce nuovamente dai confini pescaresi sulle tracce del Vate anche in altre città abruzzesi – Non poteva mancare Chieti, che oltre a essere capoluogo di provincia è un punto di riferimento culturale per l’intera regione per la sua storia e il suo patrimonio artistico e archeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questa edizione abbiamo voluto ampliare il calendario, prolungando l’estate abruzzese con eventi che rappresentano intrattenimento di qualità e, al tempo stesso, un volano per l’economia – viene evidenziato sul sito web. La PFM è un gruppo storico della nostra musica e piazza San Giustino è uno degli scenari più belli d’Abruzzo per esibirsi e vivere un evento importante di storia musicale: invitiamo tutti, residenti e visitatori, a raggiungere Chieti ed essere parte di questa serata unica”.

