Chieti, Domenica 15 giugno la Giornata Nazionale dello Sport Coni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 11 giugno 2025 – Presentata la Giornata Nazionale dello Sport Coni che si svolgerà il 15 giugno in tutto il territorio nazionale e, per la Provincia di Chieti, nel capoluogo teatino, organizzata dal Coni Chieti in collaborazione con il Comune di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Hanno presenziato alla conferenza stampa l’assessore allo Sport del Comune di Chieti Manuel Pantalone, il delegato provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi e il presidente dell’A.S.D. Tennis Chieti Ennio Marianetti – Il centro storico di Chieti si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto: Corso Marrucino, Viale 4 Novembre e la Villa Comunale saranno teatro di oltre 20 discipline sportive delle federazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa e svolgeranno le loro attività e dimostrazioni dalle ore 18.00 alle 21.00. Saranno circa 400 partecipanti.La Giornata Nazionale dello Sport Coni a Chieti sarà aperta alle 17.00 da una sfilata che partirà da Piazza G.B. Vico per arrivare alla Villa Comunale dove si terranno i saluti istituzionali da parte delle autorità politiche e sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ospite e testimonial dell’evento sarà l’ex calciatore Emidio Oddi, vincitore di due Coppe Italia con la Roma nelle stagioni 1983-1984 e 1985-1986. Con la maglia giallorossa ha disputato anche la Coppa dei Campioni nella stagione 1983-1984. A lui sarà conferito un riconoscimento alla carriera da parte del Coni Provinciale di Chieti. “Siamo veramente orgogliosi di organizzare questo bel momento di vita e sport nel nostro centro storico insieme al Coni Provinciale di Chieti presieduto da Massimiliano Milozzi – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Saranno tante le discipline sportive per un appuntamento che conferma la nostra città quale riferimento sportivo in ambito regionale: siamo Città Europea dello Sport 2025. Lo sport è il principale veicolo di aggregazione sociale e di sana crescita delle nuove generazioni e questo tipo di eventi lo conferma – L’impegno che in questi anni abbiamo profuso in materia di riqualificazione dell’impiantistica sportiva cittadina agendo in alcuni casi su strutture che versavano ormai all’abbandono da anni e, allo stesso tempo, efficientando le gestioni delle strutture funzionanti, ci ha permesso di raggiungere risultati tangibili: il più grande è scuramente poter dare luoghi dove farlo praticare ai ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. Chieti è stata resa sempre più attrattiva in questi anni attraverso lo sport, gli eventi e tutto ciò che stiamo producendo come Amministrazione Comunale anche sotto il profilo delle infrastrutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Giornate come quella che vivremo insieme il prossimo 15 giugno ci aiutano a far crescere in maniera positiva i nostri giovani attraverso lo sport”. “Ho scelto Chieti come sede della Giornata Nazionale dello Sport per la nostra provincia in quanto siamo Città Europea dello Sport 2025 – spiega il delegato provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi – . C’è stata una grande adesione da parte delle società del territorio fortemente vogliose di partecipare: questo dà lustro e certifica il buon lavoro svolto dal nostro Comitato Provinciale Coni nel quadriennio precedente e mi dà fiducia anche per il prossimo – recita il testo pubblicato online. Abbiamo una squadra ancor più desiderosa di ottenere grandi risultati e di fare il bene di tutte le società sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con il Comune di Chieti si è instaurata un’ottima sinergia: guarderemo insieme sempre oltre l’ostacolo in ogni occasione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci piace fare i fatti e non parole: si dice ‘chi non fa sbaglia, chi fa sbaglia tre volte’, ma noi ci daremo da fare sempre di più. Sentiamo un forte consenso da parte delle società e federazioni sportive che rispondono sempre benissimo alle nostre chiamate quando organizziamo eventi come questo che faremo il 15 giugno – riporta testualmente l’articolo online. È un forte segnale che la provincia di Chieti è molto viva per lo sport sia per i risultati ottenuti che per le attività svolte – si apprende dalla nota stampa. Sarà una festa per la città, per lo sport provinciale e abruzzese”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it