Chieti, domenica 15 marzo si vota per il rinnovo del presidente e del consiglio provinciale: tutte le informazioni e i candidati in corsa

Le elezioni provinciali a Chieti sono alle porte, con la votazione del presidente e dei 12 consiglieri provinciali che si terrà domenica 15 marzo presso la sala consiliare della Provincia, ubicata al secondo piano della sede di corso Marrucino 97, aperta dalle ore 7 alle ore 22. Lo scrutinio, invece, avrà inizio alle ore 8 del 16 marzo, con la proclamazione degli eletti prevista per le ore 17:30 di lunedì.

Per la carica di presidente, i candidati in corsa sono l’attuale sindaco di Vasto, Francesco Menna, e il primo cittadino di Ortona, Angelo Di Nardo. Per il rinnovo del consiglio, sono state presentate due liste: “Insieme per la Provincia di Chieti” e una lista composta dai seguenti candidati: Massimiliano Berghella, Claudio Carretta, Ilaria Catalano, Luca Conti, Enzo Di Diego, Catia Di Fabio, Renzo Di Lizio, Alice Di Maio, Nicola Di Ninni, Matteo Pio Ferrante, Mariagrazia Palmitesta, e Eufrasia Sciulli.

I Comuni interessati sono 104, e l’elettorato attivo spetta ai 1.250 sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale, divisi in cinque fasce in base alla popolazione del Comune di appartenenza. Nella tornata elettorale del 21 dicembre 2023, l’affluenza fu del 68,7%, con 858 elettori su 1.249 aventi diritto che si recarono al voto.

La proclamazione degli eletti si terrà lunedì 16 marzo alle ore 17:30 nella sala consiliare della Provincia di Chieti. Le testate giornalistiche sono invitate a intervenire per seguire da vicino lo svolgimento delle elezioni provinciali e l’assegnazione delle cariche in palio.