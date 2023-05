Chieti, Domenica 7 Maggio alle ore 19 al PalaTricalle la gara che per la Mokambo vale una stagione.

- Advertisement -

Chieti, 6 maggio 2023 – Basket. Prima dell’inizio della partita contro il Cremona, il Sindaco Diego Ferrara e l’Assessore allo Sport Manuel Pantalone, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, conferiranno al Presidente della Chieti Basket 1974 Gabriele Marchesani, una targa in segno di riconoscimento per gli eccellenti risultati ottenuti in questa stagione – si apprende dalla nota stampa. Sarà una partita speciale, perché chi acquisterà un biglietto intero per la tribuna o per la curva, potrà accedere gratuitamente al palazzetto con un altro spettatore, entrano gratuitamente tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado entrano gratis. “La cerimonia di consegna rappresenta una testimonianza dell’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale per il duro lavoro e la dedizione dimostrati dal team di basket nella presente stagione – così l’assessore Manuel Pantalone – Dita incrociate per l’incontro, che sarà importante per il risultato finale, ma invitiamo tutti ad andare al Palazzetto, perché la sfida è importante e servirà a portare spettacolo e promuovere questa straordinaria disciplina – Il Palatricalle bianco e rosso sarà un altro dei colori che accenderanno la domenica di Chieti già toccata dal passaggio del Giro, due eventi di grande importanza per la città. Al nostro team un grande in bocca al lupo”.

