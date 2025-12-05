Chieti, Domenica la cerimonia di accensione delle luminarie. L’Amministrazione: “Saranno feste scintillanti per tutta la città, piene di eventi, mercatini e spettacoli per tutte le età”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 5 dicembre 2025 – Presentato stamane il calendario di eventi per Natale e Capodanno dell’Amministrazione e dell’ANIAC che accompagnerà la città fino all’Epifania – viene evidenziato sul sito web. Stamane la conferenza con il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare con l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, il consigliere comunale Valerio Giannini, Tommaso Rutolo dell’ANIAC. “Vogliamo accendere il Natale su tutto il territorio cittadino: stiamo completando l’installazione delle luminarie per rendere Chieti più bella e scintillante – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . È stata rinnovata la collaborazione con ANIAC, che anche quest’anno si conferma partner fondamentale con eventi e iniziative concrete – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento va inoltre all’assessorato al Commercio e a tutte li soggetti e gli uffici comunali che stanno contribuendo all’animazione delle festività. Tornano i mercatini di Natale lungo Corso Marrucino, attivi fino all’11 gennaio – A Chieti Scalo, in piazzale Marconi, c’è già la pista di pattinaggio sul ghiaccio e un villaggio di Babbo Natale dedicato in particolare ai più piccoli – aggiunge la nota pubblicata. Il 7 dicembre accenderemo ufficialmente le luminarie con uno spettacolo aereo unico, realizzato tramite una gru di 50 metri, accompagnato da performance di trampolieri, artisti di strada, il coro e lo show dei “4 Santi”: sarà un pomeriggio di festa e divertimento a partire dalle 18:30. Dal 13 dicembre Piazza Vico ospiterà iniziative per bambini e famiglie a cura dell’ANIAC che oltre ai mercatini proporrà cooking-show, degustazioni enogastronomiche, masterclass di vini, tombolate, cori e cabaret. A Chieti Scalo il fulcro resterà piazzale Marconi, insieme alle principali vie di questa parte di città. Dal 15 dicembre rientra nel cartellone anche Amami Teatro, il cui cartellone sarà presentato in questi giorni, con una maratona artistica non stop: rappresentazioni, reading e un silent disco party con tre DJ in consolle dalle finestre del Teatro Marrucino – recita il testo pubblicato online. Il 23 ci sarà un Babbo Natale dedicato alle famiglie, mentre il 24 torneranno i Babbo Natale musicisti per il tradizionale concerto di solidarietà per i degenti dell’ospedale sotto il SS. Annunziata – si apprende dal portale web ufficiale. Il Capodanno in piazza San Giustino, dopo l’enorme successo dello scorso anno, sarà nuovamente il cuore della festa: stiamo definendo cast e programma, certa la direzione artistica di Federico Perrotta e sarà una serata lunga e coinvolgente – Il 4 gennaio gli appuntamenti continueranno con la Befana per i più piccoli, mentre il 6 gennaio avremo nuovamente il Presepe Vivente in collaborazione con Teate Nostra, che ringraziamo – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento sentito va infine al Teatro Marrucino, agli uffici comunali e a tutte le realtà che sostengono il cartellone natalizio: Toto Holding, Walter Tosto, il Centro commerciale Megalò, Camera di Commercio di Chieti e naturalmente i commercianti, parte viva della città e della sua festa”. “Questo cartellone nasce da una sinergia ormai consolidata, che mette insieme cultura, commercio e turismo con un obiettivo preciso – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – : rendere Chieti una città viva e attrattiva, per i grandi, i più piccoli e i giovani, ma anche per tutto il territorio circostante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il coinvolgimento del tessuto commerciale è stato centrale nel nostro lavoro, e per questo desidero ringraziare ANIAC, partner costante e prezioso al fianco della città. Le iniziative in programma intendono sostenere concretamente le attività commerciali, insieme a misure come l’ordinanza del 24 dicembre, che permetterà un’estensione degli orari e offrirà anche ai giovani l’opportunità di vivere Chieti e divertirsi senza doversi spostare altrove – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci aspetta un cartellone ricco, coinvolgente e spettacolare, che prenderà il via già da domenica con l’accensione delle luminarie”. “È una grande soddisfazione constatare come stia diventando una consuetudine poter presentare ogni anno – aggiunge il consigliere comunale Valerio Giannini – un cartellone rinnovato, frutto di sinergie fondamentali – aggiunge la nota pubblicata. Per un Comune in dissesto questa è la strada giusta: non rinunciare allo spettacolo ma costruire un’offerta sostenibile, capace di coinvolgere partner, idee e energie nuove – si apprende dalla nota stampa. Anche grazie a questo abbiamo riportato il Capodanno in città, restituendo a Chieti una festa che le appartiene”. “Stiamo lavorando ogni giorno per sostenere il comparto commerciale, perché sappiamo quanto gli eventi possano essere un volano decisivo per l’economia e per la promozione del territorio – aggiunge Tommaso Rutolo dell’ANIAC – . Rianimare la città significa aiutare gli esercenti e rendere gli appuntamenti sempre più attrattivi – Lo abbiamo fatto con i mercatini dell’antiquariato e con quelli di Natale, che anche quest’anno offrono qualità e partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo il prezioso supporto di Emiliano Di Ciano per l’area enogastronomica, con cooking-show e degustazioni di vini Lampato nel presidio di Piazza Martiri della Libertà; tanti appuntamenti dedicati ai bambini, un Babbo Natale che raccoglierà le letterine, la Befana, i 4 Santi, spettacoli e animazione, fino alla grande tombolata-show con cabaret e gag per tutta la piazza – Crediamo in Chieti e siamo felici di contribuire con impegno e passione – Ringrazio gli associati che ci sostengono e, nonostante le difficoltà, continuano a lavorare per il bene della città. L’invito è a partecipare e vivere insieme il Natale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fra i grandi ritorni anche quello, dopo trent’anni, dell’albero in Piazza Matteotti, che si accenderà domenica insieme alle luminarie”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it