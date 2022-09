Chieti, Domenica l’evento del Clean up Day 2022

- Advertisement -

Chieti, 30 settembre 2022 – Domenica 2 ottobre dalle ore 9.30 a Chieti prenderà vita il secondo Clean up Day per la prima volta in sinergia con Plasticfree, una mattinata di pulizia straordinaria che si svolgerà. L’area interessata dalla giornata di pulizia eccezionale è quella di via Montello, la piazzola del parcheggio pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le finalità dell’evento sono state illustrate dal sindaco Diego Ferrara, dall’assessore all’Ambiente e Transizione Ecologica, Chiara Zappalorto, da Antonio Mancinelli referente locale di Plasticfree – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Siamo davvero lietissimi di essere al secondo anno – così il sindaco e l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto –Un’iniziativa che abbiamo accolto con entusiasmo, è un clean up quindi aperta alla partecipazione anche della città e a tal proposito ci preme ringraziare i cittadini che ogni volta partecipano, rispondendo all’esigenza di cittadinanza attiva che soprattutto sulle tematiche ambientali fa la differenza – viene evidenziato sul sito web. Con Plasticfree abbiamo già diverse attività in corso, abbiamo intenzione di dare una grossa mano a quanti si mobiliteranno per l’ambiente perché loro, insieme a noi, fanno la propria parte dandoci una mano a ripulire la città. La lotta alla plastica ci riguarda, Chieti si è aggiudicata 160 mila euro per il progetto “Fermenti in Comune”, cofinanziato dalla presidenza del Consiglio Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e Anci, che punta e investe sui giovani e sull’ambiente, mirando a costruire una consapevolezza necessaria e di grande attualità, perché condivisa proprio dai movimenti ambientalisti giovanili dei Fridays for future – Siamo certi che queste giornate servano a generare coscienza ambientale sana e forte, per questo non solo le ripeteremo, ma insieme a questa sinergia che ha funzionato, concretizzeremo azioni e progetti, cominciando dalle piccole importanti cose, ad esempio il decoro, che è il primo biglietto da visita per chi arriva da fuori”. “Utilizzo della plastica monouso, bene utile ma è necessario andare oltre per eliminare gli eccessi – così Antonio Mancinelli di Plasticfree – Invitiamo la comunità a partecipare, mandando una mail di adesione attraverso il sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2544/2-ott-chieti in modo da avere le coperture assicurative – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento su Chieti coincide con l’incontro nazionale, oltre 100 appuntamenti di pulizia in tutta Italia e in contemporanea per rimuovere plastica e rifiuti dall’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi vorrà aderire, lavorando insieme ai nostri volontari che saranno una ventina, dovrà portare un paio di guanti da riutilizzare, come quelli da giardinaggio e insieme libereremo l’area dai rifiuti – Negli ultimi due anni la plastica è diventata un serio pericolo perché la microplastica è diventa nanoplastica e diffondendosi finisce nella biologia dell’uomo, per questo è indispensabile rimuoverla dall’ambiente, prima che arrivi ovunque”.

