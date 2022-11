Chieti, Domenica stadio aperto alle associazioni dei disabili per il Chieti-Porto D’Ascoli.

- Advertisement -

Chieti, 15 novembre 2022 – Sì della Giunta alla concessione dello Stadio gratuito al Chieti F.C. 1922 in occasione della gara di serie D Chieti – Porto d’Ascoli, che si svolgerà domenica 20 novembre alle 14.30. “Si tratta di una decisione che unisce l’assessorato allo Sport e quello alle Politiche sociali per celebrare una giornata di inclusione e accoglienza con il coinvolgimento delle associazioni del territorio legate al mondo della disabilità e del volontariato – così gli assessori a Sport e Politiche sociali Manuel Pantalone e Mara Maretti – Quello di domenica sarà un appuntamento speciale allo Stadio Angelini, perché in occasione di tale evento le associazioni di volontariato potranno assistere gratuitamente alla partita e una loro rappresentanza potrà essere protagonista, accompagnando gli atleti e la terna arbitrale in campo prima del fischio d’inizio – Abbiamo voluto sottolineare così la nostra considerazione dello sport quale strumento di unione e inclusione e dare un valore sportivo e sociale dell’evento, per l’alta valenza della giornata e della scelta di rendere la sfida fruibile, partecipata ed emozionante al contempo”.

