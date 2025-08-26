Chieti, Doppio appuntamento al Quarto Madonna delle Grazie con Birra con il Quarto e lo spettacolo “Altro che medici”.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: Chieti, 26 agosto 2025 – Doppio appuntamento al Quarto Madonna delle Grazie sabato 30 agosto e venerdì 12 settembre prossimo per la seconda edizione dell’evento “Birra con il Quarto” e dello spettacolo “Altro che medici”, a cura dell’associazione Le Acli Quarto di Madonna delle Grazie e di una cordata di associazioni motore dell’animazione del quartiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla conferenza di presentazione degli eventi, patrocinati dal Comune, erano presenti il sindaco Diego Ferrara, l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto, Luciano Di Nardo presidente dell’associazione Le Acli Quarto e la segretaria Julia Medoro, Francesco Marchesani cardiochirurgo in pensione e promotore dello spettacolo, Fabio Renzetti formatore, Gabriele Malandra vicegovernatore della Misericordia di Chieti e Luigi Fusella, vicepresidente dell’associazione Quarto in Sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. “Il Quarto Madonna delle Grazie dal primo giorno di attività si è preso a cuore gli spazi del quartiere – esordisce l’assessore Chiara Zappalorto – , dal verde della rotatoria in via Picena, la manutenzione di Fonte Cannelli – Gli eventi in cantiere sono un esempio bello e virtuoso di cittadinanza attiva, perché sono espressione di un’attenzione costante e a beneficio della città. È un’associazione che si apre a tanti mondi e che si mette a servizio degli altri – aggiunge la nota pubblicata. Apriamo le porte a questo tipo di sensibilità perché dove i quartieri tornano a vivere, la città torna a sperare”. “L’associazione è nata nel 2023 sul presupposto che la città è nostra e ognuno di noi può fare la sua parte – aggiunge Luciano Di Nardo, presidente dell’associazione Quarto Madonna delle Grazie – . Così nel novembre 2023 siamo nati, abbiamo preso in gestione rotatoria, scarpata e scalette e le fonti cannelle della zona ed è cominciata questa avventura che si sostanzia di tante cose – C’è la festa con le birre agricole, che nascono dal territorio e che saranno al centro di una festa per tutta la città, con tanti assaggi che in caso di maltempo slitterà a domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo inoltre stati la prima associazione a fare un format per mettere un defibrillatore su altri quartieri o chiese, un percorso iniziato grazie a una cordata solidale e adesso formiamo le persone all’utilizzo di questo strumento per arrivare anche ad altri quartieri per far sì che la nostra città sia pronta a questo tipo di emergenze e sia, così come l’evento di sabato, occasione di sostenere le attività dell’associazione”. “Come gruppo avevamo già in mente un progetto della città di Chieti “defibrillata” – sottolinea Gabriele Malandra vicegovernatore della Misericordia di Chieti – così è nato un format sulla sicurezza e oggi è nata una strategia a cui si sono aggregate anche altre associazioni – Da ottobre 2024 a maggio 2025 abbiamo concluso la prima parte di Quarto in sicurezza, un progetto che prevede la fornitura di defibrillatori donati alla città. Abbiamo coperto diversi quartieri e poi ci siamo messi a disposizione con l’associazione Formiamo e abbiamo formato circa 175 persone per assicurare l’uso del defibrillatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo coinvolto anche l’associazione dei NOT oltre a salvare vite può avere anche competenze salvavita – Mentre facevamo queste cose abbiamo incontrato Luigi con il suo progetto di donazione di defibrillatori “L’idea de defibrillatore è nato a seguito di un grave lutto occorso nel 2023 – spiega Luigi Fusella, vicepresidente dell’associazione Quarto in Sicurezza – la perdita della compianta Stefania Canale, venuta a mancare prematuramente lo scorso anno a causa di un malore improvviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Le donazioni dei Defibrillatori fanno parte della collaborazione con Quarto in Sicurezza, un importante progetto per la comunità cittadina ideato dalla Misericordia di Chieti, Formiamo Formazione e Quarto Madonna delle Grazie circolo Acli, con la collaborazione del 118 Chieti e l’associazione NOT che in sinergia si occupano della informazione e formazione dei cittadini sulle manovre salvavita e sulle buone pratiche di protezione civile – A seguito del progetto oggi ci sono defibrillatori alla Provincia, San Pio Decimo, Madonna degli Angeli, ai 12 apostoli, Sant’Anna, Madonna degli Angeli, Madonna delle Piane, Mater Domini, Madonna delle Grazie e Tricalle – Il progetto Quarto in Sicurezza supporta attivamente la campagna di raccolta fondi “Un Defibrillatore per ogni Chiesa” avviata dopo la prematura morte di mia moglie da allora è nata una bella collaborazione, si tratta di defibrillatori semi automatici che servono a salvare vite e possono essere utilizzati da tutti dai 16 anni in poi, specie attraverso il corso”. “Conosco la Misericordia da quando è nata faccio incontri su malattie cardiovascolari da quando sono in pensione – così Francesco Marchesani cardiochirurgo in pensione e motore dello spettacolo – . Stiamo raccogliendo fondi per dare defibrillatori in dono alla città e attraverso lo spettacolo “Altro che medici” in cui medici si esibiranno sul palco per fare intrattenimento, alimenteremo una serata di beneficenza che si svolgerà nel piazzale antistante l’Auditorium della parrocchia di San Francesco Caracciolo, il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Un defibrillatore in ogni chiesa” e Quarti in sicurezza, con la collaborazione di varie associazioni e il patrocinio del Comune”.

