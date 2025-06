Chieti, Due giorni di conoscenza e degustazioni il 20 e il 21 giugno con “Vignaioli in piazza”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 18 giugno 2025 – Tutto pronto per il nuovo appuntamento con i Vignaioli in piazza, quest’anno due giorni dedicati alla conoscenza e all’assaggio del vino prodotto sul territorio, organizzata dall’associazione dei Vignaioli Teatini a più mani, con il patrocinio del Comune di Chieti, del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, del Comune di Francavilla e in collaborazione con Slow Food Chieti e Slow Food Francavilla al Mare e quest’anno anche FAI. “Questa due giorni non è un evento, ma una vera e propria azione nata per rafforzare l’identità del territorio e farlo conoscere anche attraverso i suoi prodotti – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto –. Siamo lieti che la nostra città ospiti uno degli appuntamenti principali dell’associazione Vignaioli Teatini, nata proprio qui e cresciuta sulle nostre terre, contribuendo a far conoscere i sapori autentici di questa regione – si apprende dalla nota stampa. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: venite in piazza San Giustino a degustare i vini, o anche solo a scoprirli se non li conoscete ancora – si legge sul sito web ufficiale. Questo evento non è solo una rassegna, ma una vera mobilitazione della comunità, un modo concreto per valorizzare la qualità che i nostri vigneti esprimono e che i vignaioli traducono in eccellenze riconosciute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il fatto che l’associazione dei Vignaioli sia nata qui ci riempie d’orgoglio, ma ci dà anche una responsabilità: quella di sostenerla e farla crescere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quest’anno, oltre ai racconti del vino e del territorio, ci sarà anche il contributo del FAI, che guiderà i cittadini alla scoperta della storia della piazza e dei suoi palazzi – Un’occasione per costruire un racconto più ampio, che parli non solo di vino ma anche della bellezza di Chieti – precisa il comunicato. Ci auguriamo quindi una partecipazione ancora più numerosa e sentita”. “La seconda edizione di Vignaioli in Piazza arriva in un momento cruciale per i piccoli produttori, che oggi più che mai hanno bisogno di sostegno e visibilità – così l’associazione dei Vignaioli, con Slow Food Chieti e tutti i motori organizzativi – . Questa manifestazione vuole essere una celebrazione del vino come alimento culturale e simbolo di identità territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie alla presenza della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI), che riunisce circa 4.000 produttori in tutta Italia e al coinvolgimento diretto di vignaioli provenienti sia dall’Abruzzo che da altre regioni, vogliamo portare in piazza un racconto autentico del vino e dei suoi protagonisti – precisa il comunicato. L’evento sarà anche un’occasione di conoscenza e scoperta: la Delegazione FAI di Chieti guiderà i visitatori in un viaggio attraverso la storia della piazza e dei suoi palazzi e presenze culturali e storiche – si apprende dalla nota stampa. Vignaioli in Piazza non è una festa qualsiasi, ma una vera esperienza culturale ed enogastronomica – viene evidenziato sul sito web. A raccontare il vino teatino ci saranno le nove cantine aderenti ai Vignaioli Teatini, Tenuta I Fauri, Cantina Rapino, Maligni, Fattoria Teatina, Cantina Wilma, Zappacosta, Rabottini, Buzzarone e Pesolillo, insieme a importanti realtà FIVI da Abruzzo e da altre regioni: Speranza, Cingilia, Fontefico, Celenza Vini, Il Poggio (Piemonte), Ancarani (Romagna), Casali Magnis (Friuli). Tra le novità, anche una speciale etichetta di bollicina, frutto della collaborazione tra Cantina Rapino, Maligni, Fattoria Teatina e Buzzarone che sarà possibile assaggiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non mancherà naturalmente l’offerta gastronomica, con proposte locali e sostenibili: i salumi naturali di Aia Verde con il salsicciotto frentano (Presidio Slow Food), i formaggi di Fattoria Majella, i panini del Camden Pub, gli arrosticini di Deb’s, la porchetta di Pam Pam e, solo il venerdì, le focacce e pizze del Mercato del Pane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo accompagnato da musica dal vivo: alle 20 suoneranno i Bossa Flor con sonorità bossa nova e jazz, seguiti alle 22 dal DJ set di Alfa Alfa – Dopo Chieti, l’appuntamento si sposterà a Francavilla al Mare, in Piazza Sirena, il 26 luglio, rafforzando un’alleanza tra territori che vogliono crescere insieme – Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, a conoscere i produttori, a degustare con consapevolezza e a scoprire la storia che ci circonda – Ogni calice racconta un pezzo della nostra terra, ogni vignaiolo è un presidio vivo della qualità, della cultura e dell’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. È tempo di brindare insieme, nel segno della passione e della bellezza”. – Vignaioli in piazza, cosa c’è da sapere: l’ingresso in piazza è libero, il ticket è necessario solo per chi desidera degustare i vini; il ticket include calice, sacca e degustazioni da ritirare presso la cassa prioritaria in piazza; chi ha già partecipato a uno degli eventi dei Vignaioli Teatini può portare sacca e il calice e potrà acquistare solo le degustazioni, saltando la fila; musica dal vivo animerà le serate in un’atmosfera tutta da vivere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Intrattenimento: durante la due giorni le serate saranno animate da due Dj set dalle ore 22. Il 20 sarà di scena il DJ Alfa Alfa, mentre il 21 a far ballare sarà la musica di Bossa Flor. – Visite Fai:Piazza San Giustino e i palazzi civili come Mezzanotte, Obletter, Di Luzio, Sirolli, nonché il Duomo e la Cripta, sarà al centro di piccoli viaggi a cura del Fai Chieti, ogni 15 minuti, dalle 17 alle 19. Per gli iscritti FAI, inoltre, ci sarà l’opportunità straordinaria di visitare l’oratorio del Sacro Monte dei Morti, cuore spirituale della città e luogo di cultura e tradizione, sarà possibile visitarlo con due gruppi in partenza alle ore 19 e alle ore 19.30 (prenotazione al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/evento/visita-all-oratorio-del-sacro-monte-dei-morti-34981 ).

