Chieti, due stelle internazionali in concerto: Piovano e Mazzoccante al Teatro Marrucino

Il Teatro Marrucino di Chiet; si prepara ad accogliere due grandi nomi della musica internazionale per un concerto imperdibile. Domenica 24 maggio alle ore 18.00, il violoncellista Luigi Piovano e il pianista Giuliano Mazzoccante si esibiranno sul palcoscenico teatrale, regalando al pubblico un’esperienza musicale straordinaria.

Luigi Piovano, primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma da oltre vent’anni, è considerato uno dei massimi esponenti del suo strumento a livello mondiale. Accompagnato dal talentuoso pianista Giuliano Mazzoccante, Direttore Artistico del Teatro Marrucino, il duo presenterà un programma da camera che includerà le Sonate monumentali di Johannes Brahms e Sergej Rachmaninov, due capolavori della letteratura per violoncello e pianoforte.

Il Direttore del Teatro Marrucino, Cesare Di Martino, ha manifestato grande soddisfazione per l’arrivo di questi due artisti di livello internazionale, sottolineando l’importanza di questo evento per la stagione concertistica teatina. I biglietti per il concerto sono disponibili con tariffe differenziate e riduzioni per giovani under 25 e over 65, garantendo l’accesso a una vasta platea.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Comune di Chieti. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare il botteghino del Teatro Marrucino di Chieti o visitare il sito ufficiale.

Sarà un concerto indimenticabile, un’occasione unica per godere della straordinaria performance di due artisti di fama internazionale, che sapranno regalare al pubblico emozioni e passioni attraverso la loro musica.