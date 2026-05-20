Chieti: Durigon e Toccalini sostengono Colantonio come il candidato vincente per guidare il cambiamento in città

Il Sottosegretario Durigon insieme all’onorevole Toccalini hanno fatto tappa a Chieti Scalo per sostenere il candidato sindaco Mario Colantonio, definendolo come il candidato vincente e l’unico in grado di guidare il cambio di cui la città ha bisogno. L’evento ha registrato una grande partecipazione, con la presenza di varie personalità politiche tra cui il Sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco e altri.

Durigon ha sottolineato che Colantonio è il candidato ideale per portare avanti un progetto serio e costruttivo per Chieti, basato sulla passione e la dedizione per la città. Ha enfatizzato l’importanza di scegliere un candidato che abbia a cuore il territorio e che sia in grado di portare avanti un reale cambiamento. Inoltre, Durigon ha espresso la sua convinzione che Colantonio sia destinato al ballottaggio e che, una volta lì, avrà il sostegno necessario per vincere.

Anche Toccalini ha sottolineato l’importanza di avere un candidato radicato sul territorio come Colantonio, evidenziando la presenza di giovani candidati che vogliono contribuire alla crescita della città. Ha inoltre ribadito che Chieti merita di tornare ad essere un punto di riferimento nella regione e che Colantonio è la persona giusta per guidarla in questa direzione.

Il Sottosegretario D’Eramo ha puntato l’attenzione sul fallimento del centrosinistra e del Partito Democratico nella gestione della città, sottolineando la necessità di un sindaco competente ed esperto come Colantonio. Ha evidenziato la lunga esperienza politica di Colantonio e la sua capacità di amministrare con serietà e competenza.

Infine, Colantonio ha ringraziato il supporto ricevuto e ha ribadito le sue priorità programmatiche per Chieti, concentrandosi sul recupero di fondi persi, sull’investimento in infrastrutture, collegamenti, sanità e occupazione. Ha assicurato di essere un sindaco vicino ai cittadini e pronto a lavorare per il bene della città.

In conclusione, la campagna elettorale a Chieti si sta intensificando e sembra promettere risultati importanti. La candidatura di Colantonio, supportata dalla Lega, Azione Politica e Udc, si propone come l’unica vera opzione di cambiamento per la città, improntata su competenza, esperienza e amore per il territorio.