Chieti e Atessa chiedono alla Asl un incontro con le associazioni per Neuropsichiatria Infantile

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

8 marzo 2023 – I sindaci di Chieti e Atessa scrivono al manager della Asl2 Thomas Schael e al direttore sanitario Angelo Muraglia, perché diano seguito a quanto concordato e ricevano le associazioni di cittadini e famiglie che si sono attivate per risolvere i problemi vissuti nell’ambito della Neuropsichiatria infantile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’incontro sarebbe un atto di apertura e ascolto doveroso, perché si tratta di associazioni che ogni giorno vivono non solo il disagio della condizione di famiglia che ha bambini interessati da diverse patologie, ma anche quella di utenti che si confrontano con problemi e criticità che si possono risolvere con il confronto – rimarcano i sindaci Diego Ferrara, presidente del Comitato ristretto dei sindaci Asl e Giulio Borrelli, sindaco di Atessa e parte del Comitato – Un mese fa, grazie anche al positivo interessamento del presidente della Provincia Francesco Menna, è emersa una situazione difficile e complessa in merito ai problemi delle strutture sanitarie che si occupano della Neuropsichiatria infantile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa Asl sta investendo nella cura delle patologie legate al neurosviluppo ed è bene che questa scelta venga portata avanti nella massima condivisione con i territori e con il mondo dell’associazionismo, promuovendo ascolto e confronto – recita il testo pubblicato online. Per questo abbiamo voluto esortare entrambi ad agevolare l’incontro richiesto, anche per evitare che la mancanza di un confronto dia adito a una distanza che i pazienti non meritano e che non si addice a una sanità davvero vicina ai territori e ai problemi sentiti dall’utenza”.

Fonte del comunicato: comune.chieti.it