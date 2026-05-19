- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaChieti e Avezzano: Durigon e Toccalini in visita per parlare di lavoro...
Politica

Chieti e Avezzano: Durigon e Toccalini in visita per parlare di lavoro ai giovani

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domani, mercoledì 20 maggio, il Sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, Claudio Durigon, e l’onorevole Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani, saranno a Chieti e Avezzano per una serie di appuntamenti dedicati al lavoro, ai giovani e al territorio.

La giornata inizierà alle ore 11 a Chieti, con una conferenza stampa presso la Pasticceria Veronese in via Pescara 554/556, dove sarà presente il candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio. Durigon e Toccalini discuteranno di tematiche legate al lavoro e alle opportunità per i giovani.

Nel pomeriggio, alle 18, i due politici si sposteranno ad Avezzano, presso la sede elettorale della Lega in via Garibaldi 80, per incontrare candidati, amministratori ed elettori. Saranno presenti anche il Sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il vice coordinatore regionale Sabrina Bocchino, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Carla Mannetti, e i segretari provinciali della Lega Chieti e L’Aquila, Maurizio Bucci e Daniele Ferella.

L’incontro sarà un’opportunità per discutere delle politiche attive per favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo del territorio. Un’occasione importante per confrontarsi su temi di grande attualità e interesse per la comunità locale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it