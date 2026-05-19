Chieti e Avezzano: Durigon e Toccalini in visita per parlare di lavoro ai giovani

Domani, mercoledì 20 maggio, il Sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, Claudio Durigon, e l’onorevole Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani, saranno a Chieti e Avezzano per una serie di appuntamenti dedicati al lavoro, ai giovani e al territorio.

La giornata inizierà alle ore 11 a Chieti, con una conferenza stampa presso la Pasticceria Veronese in via Pescara 554/556, dove sarà presente il candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio. Durigon e Toccalini discuteranno di tematiche legate al lavoro e alle opportunità per i giovani.

Nel pomeriggio, alle 18, i due politici si sposteranno ad Avezzano, presso la sede elettorale della Lega in via Garibaldi 80, per incontrare candidati, amministratori ed elettori. Saranno presenti anche il Sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il vice coordinatore regionale Sabrina Bocchino, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Carla Mannetti, e i segretari provinciali della Lega Chieti e L’Aquila, Maurizio Bucci e Daniele Ferella.

L’incontro sarà un’opportunità per discutere delle politiche attive per favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo del territorio. Un’occasione importante per confrontarsi su temi di grande attualità e interesse per la comunità locale.