Chieti e Avezzano, la Lega protagonista alle elezioni amministrative: premiato lavoro sul territorio

La Lega si conferma protagonista nelle elezioni amministrative di Chieti e Avezzano, dove ha ottenuto risultati significativi grazie al lavoro sul territorio e alla qualità delle proposte presentate. È quanto afferma Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo, che sottolinea l’importanza delle squadre competenti e motivate presenti nei due comuni.

A Chieti, il candidato sindaco Mario Colantonio ha ottenuto un ottimo risultato grazie al suo percorso basato sull’ascolto, sulla concretezza e sulle proposte per il futuro della città. D’Incecco elogia la competenza, l’esperienza e la passione dimostrate da Colantonio durante la campagna elettorale. Ad Avezzano, invece, il candidato sindaco Giovanni Di Pangrazio ha vinto al primo turno, ricevendo i complimenti della Lega.

D’Incecco sottolinea l’importanza di lavorare senza sosta per rafforzare la proposta politica della Lega e consolidare il legame con le comunità locali, in vista del ballottaggio a Chieti. Il coordinatore regionale ringrazia tutti i candidati, gli elettori, i simpatizzanti, i militanti, i dirigenti e gli amministratori che hanno partecipato alla campagna elettorale, contribuendo alla crescita e al successo della Lega nei due comuni.