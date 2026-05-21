Chieti e Avezzano pronte per le elezioni: D’Incecco (Lega) elogia candidati e squadre competitive

Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha rivolto un ringraziamento ai candidati del partito impegnati nelle elezioni amministrative a Chieti e Avezzano, sottolineando la forza delle squadre e la preparazione dei candidati.

A Chieti, la Lega sostiene Mario Colantonio come candidato sindaco della coalizione formata da Lega, Azione Politica e Udc. D’Incecco lo definisce un amministratore esperto, conosciuto come il ‘sindaco del fare’, capace di rappresentare al meglio le esigenze della città. La squadra a Chieti è stata costruita con competenza, radicamento e amore per il territorio.

A Avezzano, la Lega appoggia il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio. Anche qui, il partito presenta una lista forte, con candidati preparati e rappresentativi di tutti gli strati della società. D’Incecco ringrazia anche i coordinatori provinciali e cittadini del partito per il lavoro svolto, sottolineando la determinazione del partito nel presentare proposte serie e credibili.

Il coordinatore regionale conclude sottolineando che i prossimi giorni saranno determinanti, ma si dice certo che la Lega ha costruito le basi per ottenere importanti risultati.