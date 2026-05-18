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Politica

Chieti e Avezzano: Sottosegretario Claudio Durigon e on. Luca Toccalini per confronto sul lavoro e giovani

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Il Sottosegretario Claudio Durigon e l’on. Luca Toccalini saranno a Chieti e Avezzano mercoledì 20 maggio per una serie di appuntamenti dedicati al lavoro e ai giovani.
Nella mattinata, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa presso la Pasticceria Veronese in via Pescara 554/556 a Chieti, alla quale parteciperà anche il candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, Mario Colantonio.
Nel pomeriggio, alle ore 18, Durigon e Toccalini saranno ad Avezzano presso la sede elettorale della Lega in via Garibaldi 80 per un incontro pubblico con candidati ed elettori.
Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, sottolinea che questi appuntamenti rappresentano importanti occasioni di confronto con i cittadini sui temi del lavoro e un segnale di sostegno ai candidati impegnati nel portare avanti le istanze del territorio.
Durigon, Sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, insieme a Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani, promettono di dedicare particolare attenzione alla situazione lavorativa dei giovani e al territorio durante i loro incontri a Chieti e Avezzano.

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