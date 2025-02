Chieti è Città che legge

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti 6 febbraio 2025 – A quattro mesi dalla firma del Patto comunale per la lettura avvenuta a ottobre, Chieti acquisisce la qualifica di “Città che legge”. Un riconoscimento necessario al Comune di Chieti, per porre le prime basi di programmazione e lavoro condiviso, sulle finalità del progetto del Cepell, Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore che raduna le Città che Leggono – Il Centro ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero, cioè riconoscere e promuovere e diffondere il libro e la lettura come diritto fondamentale, nonché come risorsa strategica per promuovere lo sviluppo culturale e migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità. “Sono felice per la nostra città, perché Chieti merita la qualifica di “Città che legge” e le nostre realtà associative, istituzionali, scolastiche, il Teatro Marrucino con Il Giardino delle Pubbliche letture e la consolidata “Maratona di lettura”, le nostre librerie storiche e le attività della biblioteca comunale Bonincontro e della rete delle biblioteche scolastiche regionale, meritano questo riconoscimento reso possibile con la sottoscrizione del Patto comunale per la lettura – così la consigliera delegata ai rapporti con le associazioni Barbara Di Roberto che è stata motore dell’ingresso in rete – . L’ottenimento di questa formale qualifica ministeriale non è un traguardo, ma la prima tappa importante di un percorso, un punto di partenza: sono tanti e diversi i progetti, gli avvisi e bandi di finanziamento Cepell a cui il Comune di Chieti potrà partecipare da questo momento in poi e lo farà con una progettualità condivisa con i partner del Patto comunale, che negli anni già tanto hanno organizzato e promosso tanto sul tema della diffusione del libro e della lettura – Come consigliere delegato posso che dirmi soddisfatta per aver raggiunto questo iniziale obiettivo che è frutto, anche e in particolare, del lavoro degli uffici del Settore Cultura del Comune e della collaborazione dello Staff del Sindaco – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo lavoro sinergico a beneficio della città e delle sue potenzialità in ambito culturale, dimostra che la maggioranza del sindaco Ferrara sta coltivando e portando avanti una gestione della vita della città in maniera partecipata e condivisa con il suo tessuto sociale e civico ed è impegnata a garantire a Chieti una programmazione positiva di ampio respiro e di lungo corso a differenza del deserto programmatico trovato ed ereditato all’atto dell’insediamento nel 2020”. “L’ottenimento di questa speciale qualifica ci sprona ad aggiungere la lettura come importante tassello della nostra identità culturale – così il sindaco Diego Ferrara con il Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – . Siamo lieti di aver siglato il patto non solo insieme a una numerosa compagine di associazioni che da sempre fa cultura in città, ma a istituzioni importanti, come l’Università d’Annunzio, il Teatro Marrucino, la nostra biblioteca Bonincontro, nonché le scuole, il Liceo G.B. Vico in primis oltre alla presenza di realtà extracomunali, cosa insolita nei Patti di altri Comuni italiani, ma che è il nostro segnale di apertura ed inclusività alla costruzione di una rete tra Amministrazione e intero territorio anche provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In tal senso daremo sostanza al percorso che ci aspetta, che intraprenderemo portando avanti l’importante lavoro sinergico curato dalla consigliera delegata alle Associazioni, Istituzioni e cittadini, Barbara Di Roberto e attuato con i Settori comunali competenti ai quali mandiamo un pubblico ringraziamento per la qualità prodotta e che ha portato a questo conseguimento – recita il testo pubblicato online. Oggi poniamo le basi di un percorso che vogliamo sia lungo e stabile e sicuramente foriero di progetti, eventi, programmazione e quindi di crescita culturale e sociale per Chieti e i suoi residenti e cittadini”.

