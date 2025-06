Chieti e la Cina sempre più vicine: incontro istituzionale tra Luigi Febo e il Console Liu Kan apre nuovi scenari di cooperazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 20 giugno 2025 – Il Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Luigi Febo, ha incontrato a Milano il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese in Italia, S.E. Liu Kan. Il colloquio si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, con un ampio scambio di vedute sulle opportunità di collaborazione nei settori degli investimenti, della cultura e della cooperazione universitaria – Febo e Liu Kan si erano già conosciuti lo scorso marzo, in occasione della visita in Italia del Sig. Zhou Hongbo, Segretario del Partito Comunista della città di Nanchino, capoluogo della provincia cinese del Jiangsu. A quell’incontro partecipò anche il Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, contribuendo a gettare le basi per un dialogo istituzionale e commerciale sempre più strutturato tra realtà italiane e cinesi – aggiunge la nota pubblicata. La Città di Chieti, cuore culturale dell’Abruzzo, è infatti gemellata con la città di Yancheng, anch’essa situata nella provincia del Jiangsu. “Sono stato onorato di incontrare il console, per testimoniargli di persona la soddisfazione per le relazioni intessute fra le nostre realtà – riferisce il presidente del Consiglio comunale teatino Luigi Febo -. Negli ultimi anni, le nostre municipalità hanno avviato una collaborazione concreta, con delegazioni istituzionali in visita sia in Italia che in Cina, a testimonianza di un rapporto dinamico e in costante crescita – viene evidenziato sul sito web. A conferma del forte coinvolgimento della società civile e del tessuto associativo, un ruolo centrale in questo processo di avvicinamento è stato svolto dall’Associazione Abruzzesi di Cina, con sede a Shanghai, presieduta da Pierluigi Gorgoretti e con l’avvocato Carlo Diego D’Andrea nel ruolo di Vicepresidente, che ringraziamo per il ruolo di facilitazione reso a vantaggio di entrambe le città. L’associazione si è affermata come ponte attivo tra le istituzioni e le imprese abruzzesi e le controparti cinesi, promuovendo iniziative culturali, economiche e scientifiche di ampio respiro, come parte istituzionale non possiamo che prendere atto di tale lavoro e dargli concretezza attraverso provvedimenti e azioni condivise – Tra i progetti più rilevanti recentemente lanciati, si segnala l’istituzione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, promosso dall’Associazione con il sostegno della Regione Abruzzo, quale riconoscimento ai migliori progetti di investimento in entrambi i Paesi – aggiunge la nota pubblicata. Guardando al futuro, due eventi di rilievo scandiranno l’agenda dei prossimi mesi: la Fiera dell’Innovazione di Nanchino e il Forum sulla Tecnologia di Yancheng, previsti per l’autunno 2025. Questi appuntamenti rappresenteranno piattaforme ideali per approfondire la cooperazione nei settori dell’industria high-tech, delle energie rinnovabili e del trasferimento tecnologico”.

