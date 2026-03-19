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Eventi e Cultura

Chieti e Pescara, evento dedicato alla ricerca con il Rettore e la Prof.ssa Dimauro: interviste domani a partire dalle ore 9:00

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Domani, 20 marzo, si terrà un evento di grande importanza presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara. Il Rettore e la Professoressa Elisabetta Dimauro, Coordinatrice della manifestazione, saranno disponibili per interviste alle ore 9:00/9:15 nell’Auditorium del Rettorato nel Campus di Chieti e circa alle 10:30 nell’Aula 31 nel Campus di Pescara.

Il comunicato stampa inviato da Maurizio Adezio fornisce tutti i dettagli necessari per partecipare e coprire l’evento. È gradita una cortese conferma per l’accesso alle interviste disponibili con il Rettore e la Professoressa Elisabetta Dimauro.

L’evento si prospetta come un’opportunità unica per approfondire una tematica di grande rilevanza, con il contributo di esperti e autorevoli figure del mondo accademico. Si prevede un’interessante giornata dedicata allo scambio di idee e conoscenze.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma dell’evento, si rimanda al comunicato, alla locandina e al programma inviati in allegato.

Si ringrazia Maurizio Adezio per la cortese comunicazione e si auspica una proficua collaborazione nella diffusione delle attività previste per domani.

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