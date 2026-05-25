Chieti e Teramo trionfano a Perugia: Rapino e Di Ludovico vincono Premio “Parole a Braccio”

L’Abruzzo trionfa in Umbria: Rapino e Di Ludovico sul podio del Premio “Parole a Braccio”

L’Abruzzo si conferma terra di talenti e voci originali nel panorama culturale nazionale, con due autrici che si sono distinte durante la quarta edizione del prestigioso Premio Letterario Nazionale “Parole a Braccio” a Perugia, promosso dal Rotary Club Fortebraccio. Kristine Maria Rapino, originaria della provincia di Chieti, ha conquistato il primo posto assoluto con il romanzo “Scialacca”, edito da Sperling & Kupfer. Il libro racconta la storia di Francesco, un giovane che torna in una casa di famiglia che si è trasformata in un campo minato di affetti logorati, affrontando la difficile ricerca del perdono e della redenzione. Accanto a lui c’è Aria, una ragazza enigmatica che metterà a dura prova gli equilibri familiari, offrendo una riflessione sul coraggio di restare anche nei momenti più bui.

Dalla provincia di Teramo arriva Valentina Di Ludovico, autrice del libro “Asimmetrie dei giorni pari”, edito da Bertoni Editore, che si è aggiudicata il terzo posto. La scrittrice teramana ha creato un’opera corale in cui i personaggi affrontano con ironia e realismo le proprie nevrosi quotidiane, cercando di bilanciare l’ordine geometrico delle abitudini con l’imprevedibilità del destino. La sua scrittura intensa e la struttura narrativa solida forniscono un ritratto vivido delle fragilità contemporanee e della provincia italiana, confermando Di Ludovico come una delle voci più interessanti e promettenti della narrativa nazionale.

Questi successi confermano la vibrante e ricca presenza della regione Abruzzo nel panorama culturale italiano, dimostrando che le voci degli autori locali sono capaci di imporsi a livello nazionale. La partecipazione al Premio “Parole a Braccio” ha evidenziato la grande qualità e originalità delle opere presentate, dimostrando che l’Abruzzo è una terra di creatività e talento da tenere sempre d’occhio.