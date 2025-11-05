- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Attualità

Chieti, Ecosistema urbano, Chieti balza avanti di otto posizioni ed è la migliore performance d’Abruzzo tra i capoluoghi

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti ottiene la migliore performance d’Abruzzo secondo la trentaduesima edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente e AmbienteItalia sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani, presentato questa mattina a Roma, in Campidoglio – Con il suo 59° posto, la città guadagna ben otto posizioni rispetto allo scorso anno – aggiunge testualmente l’articolo online. “Dai dati emerge il balzo in avanti che abbiamo compiuto in un solo anno – commenta l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto, da Roma –. Siamo gli unici in Abruzzo ad aver registrato una crescita così significativa, con un trend positivo nella quasi totalità dei parametri – La nostra performance è la migliore della regione e possiamo dire che è il risultato di un percorso concreto che abbiamo intrapreso su ambiente, transizione ecologica e sostenibilità. Un percorso che oggi si arricchisce anche dei prossimi interventi di bonifica sul territorio e dell’impegno per rendere più efficiente e sostenibile il servizio di igiene urbana, anche dal punto di vista economico – recita il testo pubblicato online. Il miglioramento del sistema di igiene urbana guarda al futuro, con l’obiettivo di un affidamento pubblico del servizio, verso cui l’Amministrazione intende avviarsi attraverso l’esperienza di un’azienda virtuosa come Ecolan, radicata nel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il percorso è stato avviato con una prima delibera di Giunta e la presentazione del progetto, cui seguiranno ulteriori atti per proseguire lungo questa direzione di maggiore sostenibilità per la città e i suoi servizi – precisa la nota online. Il risultato di Ecosistema Urbano ci conforta e ci stimola a fare ancora meglio: ci dice che la strada da percorrere è lunga, ma anche che il cammino intrapreso è quello giusto per marcare una netta differenza rispetto al passato”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

