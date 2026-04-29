Chieti, Educazione 0–6: il Comune di Chieti completa il percorso formativo avviato nella legislatura

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 27 aprile 2026 – Il Comune di Chieti porta a compimento il ciclo di formazione dedicato al sistema educativo 0–6 anni, avviato nel corso della legislatura come intervento strutturato per il rafforzamento della qualità dei servizi per la prima infanzia – si legge sul sito web ufficiale. Con l’attivazione del primo e del terzo modulo si conclude un percorso organico, programmato e realizzato sotto il coordinamento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Teresa Giammarino e dei competenti uffici comunali, che ne hanno curato tutte le fasi: dall’impostazione iniziale alla pianificazione fino all’attuazione operativa, garantendo continuità e coerenza – Il progetto è rivolto a educatori dei servizi per la prima infanzia, insegnanti della scuola dell’infanzia e operatori del settore, e coinvolge non solo il Comune di Chieti ma l’intero territorio provinciale, estendendosi ai 104 Comuni con l’obiettivo di costruire un sistema educativo diffuso, integrato e omogeneo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione invita operatori, scuole e soggetti del territorio a partecipare, contribuendo alla conclusione di un percorso che rappresenta un investimento concreto e duraturo sul sistema educativo – riporta testualmente l’articolo online. Il programma completo, le modalità di partecipazione e il modulo di adesione sono disponibili al link: https://bright-empanada-c91127.netlify.app/ Elemento centrale dell’iniziativa è stato il ruolo del Comitato Tecnico Scientifico, istituito nel 2022 come presidio stabile di indirizzo e supporto alle politiche educative – si apprende dalla nota stampa. Il Comitato ha contribuito in modo determinante alla definizione del progetto, assicurandone solidità metodologica e qualità scientifica – Il percorso si avvale inoltre della collaborazione dell’Istituto degli Innocenti, che curerà direttamente le attività formative: “Questo percorso è il risultato di una programmazione precisa e di un lavoro costante portato avanti dall’Assessorato e dagli uffici – dichiara l’assessore Giammarino –. Abbiamo scelto di costruire un intervento strutturato, non episodico, capace di incidere concretamente sulla qualità dei servizi educativi – L’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico si è rivelata una scelta strategica, che oggi consente di restituire al territorio un sistema più solido e coerente”. Tra gli obiettivi del progetto: rafforzare in modo strutturale la qualità dell’offerta educativa; favorire l’integrazione tra nido e scuola dell’infanzia; introdurre metodologie educative aggiornate e inclusive; sostenere la crescita professionale degli operatori.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it