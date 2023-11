Chieti, Election day per il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi lunedì 20 novembre

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 18 novembre 2023 – Lunedì 20 novembre, Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si terrà in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Chieti l’ELECTION DAY per il rinnovo del Consiglio Comunale Delle Ragazze E Dei Ragazzi – precisa il comunicato. “Dal mese di ottobre i ragazzi delle scuole sono stati impegnati in un compito di realtà di Educazione Civica per comprendere, vivendola, cosa significa Democrazia Rappresentativa, che hanno vissuto con grande interesse ed impegno – aggiunge testualmente l’articolo online. – così il sindaco Diego Ferrara, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino, la Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Matilde Giammarco, la Coordinatrice del CCR Carmela Caiani – . Nel corso di Assemblee di classe e di plesso, da noi coadiuvate, hanno avuto la possibilità di esprimere le loro idee ed hanno stilato dei programmi di interventi volti alla crescita culturale e sociale della città. Questi programmi sono stati sintetizzati con dei simboli che sono diventati il logo delle liste di candidati che intendono assumersi la responsabilità di rappresentare le esigenze ed aspettative dei ragazzi concittadini – precisa la nota online. Sono state rispettate tutte le fasi richieste da un’elezione democratica in piena regola: è stata anche nominata una Commissione Elettorale con il compito di redigere gli elenchi degli elettori ed i certificati elettorali e di verificare l’ammissibilità delle liste presentate – I candidati hanno avuto una settimana di tempo per la campagna elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ stato allestito il seggio elettorale in ogni scuola e un’urna per garantire la segretezza del voto; sono stati nominati il Presidente del seggio, il segretario e gli scrutatori che hanno vidimato le schede elettorali e predisposto i documenti necessari per lo spoglio, in modo che tutto sia pronto per l’Election Day. Gli elettori sono 2.331 e dovranno scegliere 35 rappresentanti, attribuiti in proporzione al numero degli iscritti in ciascuna scuola – si legge sul sito web ufficiale. A tutti, in questa speciale giornata, arrivi l’in bocca al lupo dell’Amministrazione”. .

