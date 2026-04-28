Chieti, ELEZIONI ALLINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026. In questa sezione del sito comunale saranno pubblicate tutte le informazioni e le comunicazioni ufficiali relative alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale della città di Chieti che si svolgeranno nei giorni 24 e 25 maggio 2026. I cittadini potranno consultare aggiornamenti su modalità di voto, scadenze, adempimenti, sedi elettorali e ogni altra indicazione utile per l’esercizio del diritto di voto – recita il testo pubblicato online. _____________________________________________________________________________________________________________ Ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole-seggio – recita il testo pubblicato online. Le scuole sede di seggio elettorale sospenderanno le attività didattiche e amministrative dal pomeriggio di venerdì 22 maggio fino alla giornata di martedì 26 maggio, per consentire lo svolgimento delle elezioni comunali – precisa il comunicato. In caso di ballottaggio, la sospensione riguarderà anche il periodo dal pomeriggio di venerdì 5 giugno fino alla giornata di martedì 9 giugno – recita il testo pubblicato online. Leggi l’atto in allegato o clicca qui ______________________________________________________________________________________________________________ Voto domiciliare per elettori infermi che non possono allontanarsi dall’abitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domande entro il 4 maggio – recita il testo pubblicato online. Per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione possono esercitare il diritto di voto presso l’abitazione in cui dimorano – riporta testualmente l’articolo online. L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 4 maggio 2024. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si allegano le informazioni diramate dalla ASL di Chieti-Lanciano-Vasto e la modulistica necessaria per richiedere la suddetta certificazione, nonché il modello di dichiarazione da presentare al Comune – si apprende dalla nota stampa. Per accedere a tutta la documentazione clicca qui

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it