Chieti, Elezioni amministrative 2026. Orario degli uffici Elettorale e Anagrafe

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Chieti del 24 e 25 maggio 2026: orari uffici per tessere elettorali e carte d’identità. In vista del voto, il Comune invita cittadini e cittadine a non concentrare le richieste negli ultimi giorni del weekend, ma a recarsi agli sportelli degli uffici già nel corso della settimana, così da evitare code e consentire una gestione più efficiente delle richieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – TESSERE ELETTORALI. Il Comune invita cittadini e cittadine a non concentrare le richieste negli ultimi giorni del weekend, ma a recarsi agli sportelli dell’UFFICIO ELETTORALE già nel corso della settimana, così da evitare code e consentire una gestione più efficiente delle richieste – si apprende dalla nota stampa. Si ricorda che l’Ufficio Elettorale è operativo solo nella sede della Delegazione comunale di Piazza Carafa (Chieti Scalo) e sarà aperto anche con orari extra per garantire il rilascio di tessere elettorali a tutti coloro che ne siano sprovvisti e in tempo per esercitare il diritto al voto – Orari ordinari – Ufficio Elettorale (solo a Piazza Carafa): dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12:30 martedì e giovedì anche: 15:30 – 17:00 – CARTE D’IDENTITÀ. Il rinnovo dei documenti è possibile sia all’Ufficio Elettorale di Chieti Scalo e sia agli sportelli dell’ANAGRAFE COMUNALE nella sede di Corso Marrucino del Comune, previo appuntamento – Si invita la cittadinanza ad agire per tempo evitando di accalcarsi nelle ultime ore dei giorni a ridosso del voto – Gli uffici ricordano, inoltre, che si può accedere al voto anche con la carta di identità scaduta, salvo prenotare il rinnovo nei giorni e nelle settimane successivi alla data del voto – Orari ordinari Ufficio Anagrafe – Sede centrale di Corso Marrucino 81 dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12:00 martedì e giovedì anche: 15:00 – 17:00 – Sede Delegazione Chieti Scalo – Piazza Carafa dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12.00 martedì e giovedì anche: 15:00 – 17:00

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it